"Der Pass" bei Sky: Zweite Staffel befindet sich im Dreh

© Sky Deutschland/Sammy Hart

Die Ermittlungen gehen weiter: Seit vergangener Woche finden in Österreich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Der Pass" statt. Produziert wird einmal mehr von Sky Deutschland, Wiedemann & Berg Television und Epo-Film.



30.01.2020 - 12:09 Uhr von Kevin Hennings 30.01.2020 - 12:09 Uhr

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Der Pass" sind im vollen Gange. Seit vergangener Woche laufen in Österreich die Kameras. Nach 80 Drehtagen und an knapp 120 Drehorten, die auch in Bayern liegen, soll bis Juni 2020 alles im Kasten sein. Inszeniert wird erneut von Cyrill Boss und Philipp Stennert nach eigenem Drehbuch. Außerdem stehen Quirin Berg und Max Wiedemann erneut als Produzenten hinter der Serie. Produziert wird im Auftrag Sky Deutschland in Koproduktion mit Epo-Film. Beta-Film kümmert sich um den Weltvertrieb.

Inspiriert wurde "Der Pass" einst von der dänisch-schwedischen Serie "Die Brücke": Als in den Alpen, exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze, eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden wird, entsenden die beiden Länder zwei Ermittler, um den Fall aufzuklären. Für Ellie Stocker (Julia Jentsch) aus Berchtesgaden ist dies die erste große Herausforderung ihrer Karriere, während der Kollege Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) aus Österreich mit seinem Polizisten-Dasein längst abgeschlossen zu haben scheint. Schon sehr bald werden weitere, symbolisch am Tatort arrangierte Leichen gefunden.

Wie die Handlung der neuen Folgen aussieht, ist noch nicht bekannt. "Cyrill Boss und Philipp Stennert ist mit dieser Staffel wieder ein großer Wurf gelungen", verspricht jedoch W&B Television Produzent Quirin Berg. "Die Beiden haben einen völlig neuen und packenden Fall kreiert, der mit Sicherheit nicht nur all jene begeistern wird, die bereits Fans der ersten Staffel sind! Zudem können wir uns erneut auf das geniale Spiel von Julia Jentsch und Niki Ofczarek freuen, auf ein großartiges Ensemble und auf fantastische Bilder."

Teilen