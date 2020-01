Kabel Eins kehrt Mitte Februar an "Unseren Kiosk" zurück

© kabel eins

Ab dem 20. Februar schickt Kabel Eins seine Sozialdoku "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" in die mittlerweile vierte Staffel. Im vergangenen Jahr hatte das Interesse im Lauf der Staffel deutlich angezogen.



30.01.2020 - 12:25 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2020 - 12:25 Uhr

Den großen Erfolg, den RTLzwei mit seinen Sozialdoku-Formaten regelmäßig einfährt, konnte Kabel Eisn mit "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" bislang nicht wiederholen, doch im Lauf der zweiten Staffel zog das Interesse an dem Format bereits deutlich an. Zum Finale sahen im Juni vergangenen Jahres fast eine Million Zuschauer zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 7,4 Prozent zuletzt weit über dem Senderschnitt.

Daran will Kabel Eins nun mit den neuen Folgen der dritten Staffel anknüpfen. Zu sehen gibt es diese ab dem 20. Februar auf dem gewohnten Sendeplatz donnerstags um 20:15 Uhr. Im Anschluss an die neuen Folgen wiederholt Kabel Eins ab 22:15 Uhr zudem nochmal bereits gezeigte Folgen. In den neuen Folgen wird der Alltag an Büdchen in Duisburg, Leipzig, Kaiserslautern, Solingen, Frankfurt, Köln, Schwerin und Saarbrücken gezeigt.

