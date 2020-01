Vox holt Petridou und Hobbygärtner ins Programm zurück

© Vox

"Biete Rostlaube, suche Traumauto" und die Hobbygärtner von "Ab ins Beet!" werden ab Ende Februar mit neuen Folgen bei Vox zu sehen sein. Bei Vox Up erhält darüber hinaus "Bones - Die Knochenjägerin" einen weiteren Sendeplatz.



30.01.2020 - 17:12 Uhr von Alexander Krei 30.01.2020 - 17:12 Uhr

Ab Ende Februar setzt Vox sonntags im Vorabendprogramm wieder auf bewährte Formate: Ab dem 23. Februar zeigt der Sender wöchentlich um 18:10 Uhr eine neue Staffel von "Biete Rostlaube, suche Traumauto", ehe eine Stunde später "Ab ins Beet!" fortgesetzt wird. Während von dem Format mit Panagiota Petridou sechs neue Folgen laufen, werden die Geschichten der Hobbygärtner mit gleich 16 Folgen weitererzählt.

Beim kleinen Vox-Bruder Vox Up bekommt derweil die US-Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" zusätzliche Sendezeit eingeräumt. Die Wiederholungen laufen dort ab dem 25. Februar immer dienstags um 20:15 Uhr bis in die Nacht hinein. Los geht es noch einmal mit der ersten Staffel. Gleichzeitig bleibt "Bones" aber auch bei Vox im Programm - dort behält die Serie trotz schwacher Quoten ihren Sendeplatz am Freitagabend.

