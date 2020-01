Neuer Europa-Chef: Sky baut die Führungsriege um

© Sky

Bislang verantwortete Stephen van Rooyen die Sky-Geschäfte in Großbritannien, nun wird sein Aufgabenbereich einem Bericht zufolge auf Deutschland und Italien ausgeweitet. Gleichzeitig will Sky neue Märkte in Europa erschließen.



31.01.2020 - 11:04 Uhr von Alexander Krei 31.01.2020 - 11:04 Uhr

Stephen van Rooyen wird neuer Europa-Chef von Sky. Das berichtet die britische Zeitung "Telegraph" und beruft sich dabei auf eine Nachricht von Sky-CEO Jeremy Darroch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bislang verantwortet van Rooyen das Geschäft in Großbritannien, künftig kommen auch die Märkte in Deutschland und Italien dazu.

Er löst Andrea Zappia ab, der erst im November 2018 bei Sky zum Verantwortlichen für Kontinentaleuropa benannt wurde - eine sehr britische Sicht auf die Welt. Zappia wird im Gegenzug die Geschäftsführung des Bereich "New Marktes and Business" übernehmen, was als Zeichen des neuen Sky-Eigentümers Comcast gewertet wird, neue europäische Märkte für sein Pay-TV-Angebot zu erschließen.

Mit Blick auf die neue Struktur werden die Leiter von Sky Italia und Sky Deutschland künftig also an Stephen van Rooyen berichten. Von der Überarbeitung der Struktur gehe das Signal aus, die bestehenden Marktaktivitäten zusammenzuführen, "wie wir es noch nie zuvor getan haben", wird CEO Jeremy Darroch vom "Telegraph" zitiert.

Komplex ist die Aufgabe auch deshalb, weil Sky in den verschiedenen Ländern vor unterschiedlichen Aufgaben steht. So befindet sich Sky Italia aktuell mitten in einem Vorstoß in den Breitbandmarkt, während Comcast nach Deutschland ein neues Management-Team entsandt hat, um das Wachstum in einem schwierigen Umfeld anzukurbeln.

Teilen