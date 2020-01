Disney Channel zeigt auch zweite Staffel der "Conners"

© Disney Media Distribution

Momentan werden die neuen Folgen von "Die Conners" in den USA beim Network ABC ausgestrahlt. Nun hat der Disney Channel verkündet, dass die zweite Staffel bald auch hierzulande zu sehen ist. Los geht es Mitte Februar.



31.01.2020 - 11:56 Uhr von Kevin Hennings 31.01.2020 - 11:56 Uhr

Die amerikanische Sitcom "Die Conners" wird ab Mittwoch, dem 26. Februar, wieder beim Disney Channel zu sehen sein. Im wöchentlichen Rhythmus werden um jeweils 22 Uhr Doppelfolgen der 19 Episoden umfassenden zweiten Staffel im Free-TV ausgestrahlt. Bei den "Conners" handelt es sich um ein Spin-off der Erfolgsserie "Roseanne". Diese wurde 2018 jedoch wegen rassistischer Äußerungen der Hauptdarstellerin Roseanne Barr abgesetzt. "Die Conners" wurde dementsprechend aus dem Boden gestampft und funktioniert im Grunde wie "Roseanne" - nur ohne Roseanne.

In der Auftaktfolge "Die Frühgeburt" möchte Dan (John Goodman) eigentlich nur sein Pokerspiel genießen, doch bei Becky (Lecy Goranson) setzen die Wehen zwei Monate zu früh ein. Darlene (Sara Gilbert) vertraut Jackie Laurie Metcalf an, dass sie neben ihrer Beziehung mit Ben (Jay R. Ferguson) auch wieder mit David (Johnny Galecki) geschlafen hat. Harris (Emma Kenney) sieht währenddessen in ihren Mitschülern die perfekten Abnehmer für Pot-Kekse. Außerdem kehrt mit Ed Jr. (Noel Fisher) ein alter Bekannter aus "Roseanne" zurück. Er ist inzwischen ein junger Erwachsener und hat ein Hühnchen mit Dan zu rupfen.

"Die Conners" konnten in den Vereinigten Staaten bislang zu keinem Zeitpunkt an die überragenden Einschaltquoten der Originalserie herankommen - so haben zum kurzzeitigen "Roseanne"-Revival von vor zwei Jahren mehr als 25 Millionen Menschen eingeschaltet. Bei den "Conners" waren es zu Anfang der Serie durchschnittlich 9,5 Millionen Zuschauer pro Folge, was ebenfalls einen großen Erfolg darstellte. Durchschnittlich erreichen die aktuellen Folgen in den USA ziemlich konstant 5,5 Millionen Zuschauer.

