Netflix bestätigt Weihnachtsserie mit Luke Mockridge

In Köln und der Eifel haben die Dreharbeiten für die Miniserie "7 Kilo in 3 Tagen" begonnen, die zu Weihnachten ausgestrahlt werden soll. Luke Mockridge steht als Schauspieler vor der Kamera und fungiert gleichzeitig als Co-Produzent.



05.02.2020 - 10:28 Uhr von Alexander Krei 05.02.2020 - 10:28 Uhr

Netflix hat jetzt offiziell bestätigt, dass Luke Mockridge für den Streamingdienst eine dreiteilige Miniserie zu Weihnachten dreht. Schon vor einigen Wochen hatte es Spekulationen über die Produktion gegeben (DWDL.de berichtete). In Köln und der Eifel haben die Dreharbeiten inzwischen begonnen. Für Mockridge ist es ein Debüt: Zum ersten Mal fungiert der Comedian als Schauspieler und Co-Produzent in einer fiktionalen Serie: Hinter dem Projekt steht die Produktionsfirma Brainpool Pictures, Mockridge selbst ist mit seiner Firma Lucky Pics von Beginn an auch kreativ involviert.





Bei der Serie handelt es sich um die Adaption des Buchs "7 Kilo in 3 Tagen" von Christian "Pokerbeats" Huber. Die Drehbücher schrieben Dennis Eick, Tanja Bubbel und Tobi Baumann. Neben der Regie übernimmt Baumann auch die Position als Showrunner und Produzent.Vor der Kamera sind neben Mockridge auch Johanna Gastdorf als Mutter Brigitte, Rudolf Kowalski als Vater Walter, Lucas Reiber als Bruder Niklas und Cristina do Rego als Ex-Freundin Fine zu sehen.

"Bin schon ein paar Jahre an diesem Thema dran und freu mich, dass Tobi Baumann, Brainpool, Netflix und der Cast das Ding zum Leben erwecken", wird Luke Mockridge zitiert. "Die Geschichte und wie wir sie erzählen ist für mich nicht nur eine Schauspiel- und Fiction- Producer-Premiere, sondern auch ein kleiner, persönlicher Liebesbrief an mein Heimatkaff Endenich bei Bonn. Thank you, Netflix for making my stream come true."

Tobi Baumann: "Wir sind stolz und freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern dieses besondere Weihnachtsabenteuer auszuhecken. Es wird gelacht, geheult, gestritten und verziehen - ein ganz normales Weihnachtsfest halt. Ich persönlich freue mich ganz besonders, nicht nur eine liebevolle Geschichte voller Musik übers Nachhause-Kommen, Familie und das Erwachsenwerden mit einem tollen Ensemble zu erzählen, sondern dazu noch mit Luke einen multitalentierten Künstler bei seinen ersten Schritten in dieses neue Genre zu begleiten. Er ist die perfekte Besetzung."

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der sympathische Verlierer Bastian, der für Weihnachten nach Hause reist, nur um mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass sein Bruder jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Während die Brüder sich über die Weihnachtstage bekämpfen und streiten, bemerken sie nicht, dass ihre Eltern etwas vor ihnen verheimlichen.

Für Luke Mockridge ist es übrigens nicht der erste Netflix-Einsatz: Bereits 2017 moderierte er zusammen mit Hans Sarpei die Action-Gameshow "Ultimate Beastmaster", in der Fortsetzung wurde das Duo allerdings durch Micky Beisenherz und Jeannine Michaelsen abgelöst. Ungeachtet seines neuen Projekt wird Mockridge aber auch weiterhin für Sat.1 im Einsatz sein. So ist eine Fortsetzung der "Greatnightshow" mit ihm bereits angekündigt worden.

