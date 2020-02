ZDF, RTL und P7S1 zeigen wenig Interesse am Bambi

© Hubert Burda Media

Nach dem Ausstieg der ARD beim Medien- und Fernsehpreis Bambi haben nun auch das ZDF, RTL und ProSiebenSat.1 abgewunken. Die Sender sind offenbar nicht an einer Zusammenarbeit mit Burda interessiert. Der Preis könnte künftig ohne TV-Partner fortgesetzt werden.



07.02.2020 - 11:51 Uhr von Timo Niemeier

Für die Verantwortlichen bei Burda dürfte es in den kommenden Monaten schwierig werden, einen TV-Partner für den Medien- und Fernsehpreis Bambi zu finden. Am Donnerstag berichtete DWDL.de exklusiv, dass die ARD die Zusammenarbeit mit dem Verlag beendet. Nach 24 Jahren wird die Verleihung damit in diesem Jahr erstmals nicht mehr im Ersten übertragen. Ob es den Bambi künftig überhaupt noch im TV geben wird, ist fraglich. Nun haben nämlich das ZDF und RTL abgesagt, auch ProSiebenSat.1 zeigt wenig Interesse.

"Das ist bei uns kein Thema", sagte ein ZDF-Sprecher am Freitag gegenüber dem Berliner "Tagesspiegel". Die Mainzer hatten bereits im vergangenen Jahr angekündigt, sich von der Goldenen Kamera zu trennen. Die Verleihung im März wird zum letzten Mal im ZDF übertragen. Wie es dann mit der Preisverleihung weitergeht, ist unklar. Und auch bei RTL hat man keine Lust auf den Bambi: "Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Neuausrichtung des Deutschen Fernsehpreises, der am 6. Juni in Köln verliehen und live bei RTL ausgestrahlt wird", so ein Sprecher zum "Tagesspiegel". Von ProSiebenSat.1 heißt es, eine Übertragung sei "im Moment nicht geplant".

Gut möglich, dass Burda den Bambi künftig ohne TV-Partner fortsetzen wird. Bereits am Donnerstag erklärte der Verlag, den Bambi werde es "immer" geben. Burda-Vorstandsmitglied Philipp Welte sagte: "Unabhängig von der Entscheidung der ARD funktioniert Bambi als größter europäischer Medienpreis und als populäre Marke kanalunabhängig mit oder ohne TV. Die Zusammenarbeit mit der ARD und besonders dem Mitteldeutschen Rundfunk war über 20 Jahre erfolgreich und immer innovativ. Jetzt gehen wir diesen Weg ohne die ARD weiter."

