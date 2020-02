Hopkins wird Chef von Prime Video und Amazon Studios

© Amazon

Mike Hopkins, der zuletzt Sony Pictures Television leitete und zuvor mehrere Jahre Hulu geführt hat, wechselt zu Amazon und verantwortet dort künftig die Video-Aktivitäten. Jennifer Salke und Greg Hart werden an ihn berichten.



11.02.2020 - 08:49 Uhr von Uwe Mantel 11.02.2020 - 08:49 Uhr

Amazon bekommt einen neuen Chef für seinen Entertainment-Bereich: Mike Hopkins wird mit Wirkung zum 24. Februar neue Senior Vice President für Prime Video und Amazon Studios. Er berichtet direkt an Amazon-Boss Jeff Bezos und übernimmt somit die Aufgaben von Jeff Blackburn, der sich in ein einjähriges Sabbatical verabschiedet. Hopkins war zuletzt seit 2017 Chairman von Sony Pictures Television, kennt sich aber auch mit der Führung eines Streamingdienstes aus, leitete er zuvor doch vier Jahre lang Hulu.

Jennifer Salke bleibt auch weiterhin Head of Amazon Studios und wird weiterhin für den Kontakt in die kreative Szene zuständig sein. Sie berichtet künftig an Hopkins, ebenso wie Greg Hart als Vice President von Amazon Video. Bei Sony wird es keinen direkten Nachfolger für Hopkins geben, seine Aufgaben werden zwischen Keith LeGoy, der für den weltweiten Vertrieb verantwortlich zeichnet, und Jeff Frost als President of US-Production aufgeteilt. Das internationale Produktions-Geschäft ist direkt bei Tony Vinciquerra, Chairman von Sony Pictures Entertainment, aufgehängt.

