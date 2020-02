Nach fünf Jahren: Das Erste setzt wieder auf Boxen

© imago images / Hartmut Bösener

In den vergangenen Jahren war Boxen in der ARD vor allem ein Thema für die Dritten Programme. Den WM-Kampf von Dominic Bösel gegen Zac Dunn wird es demnächst aber im Ersten zu sehen geben. Der Sender spricht von großem Interesse.



11.02.2020 - 14:17 Uhr von Alexander Krei 11.02.2020 - 14:17 Uhr

Fünf Jahre lang waren im Ersten keine Boxkämpfe mehr zu sehen - damals hatte der Sender den Vertrag mit dem Sauerland-Boxstall beendet. Ende März kommt es jedoch überraschend zum Comeback: Wie jetzt bekannt wurde, soll am 28. März ab 23:30 Uhr eine zweistündigen Box-Übertragung live im Ersten gezeigt werden. Dominic Bösel aus dem SES Boxing Team will an diesem Abend in Magdeburg seinen aktuellen WBA- und IBO-Weltmeistertitel gegen den Australier Zac Dunn verteidigen.

Der 29-Jährige ist der erste deutsche Weltmeister im Halbschwergewicht seit Henry Maske und Jürgen Brähmer - und ganz offensichtlich hat sich das nun auch innerhalb der ARD herumgesprochen. "Der MDR blickt auf eine längere Zusammenarbeit mit SES Boxing zurück und hat im MDR Fernsehen mit großem Erfolg schon Kämpfe von Dominic Bösel live übertragen. SES Boxing hat sich dabei als seriöser Partner erwiesen, der sukzessive deutsche Nachwuchsboxer gefördert und aufgebaut hat", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Und weiter: "Nach unserer Einschätzung ist der anstehende Weltmeisterschaftskampf von Dominic Bösel gegen Zac Dunn aufgrund der sportlichen Qualität und des mittlerweile stark gewachsenen Bekanntheitsgrades des sympathischen deutschen Weltmeisters von so großem Interesse, dass wir uns entschieden haben, ihn live im Ersten zu übertragen."

Moderator des Abends ist René Kindermann, Eik Galley kommentiert den Hauptkampf. Im Anschluss an die WM im Halbschwergewicht mit Dominic Bösel zeigt der Sender außerdem Höhepunkte zweier weiterer Kämpfe des Abends.

