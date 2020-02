Starttermin für Syfy-Eigenproduktion "Spides" steht fest

© NBCUniversal

Die Science-Fiction-Serie "Spides" ist die erste fiktionale Eigenproduktion von Syfy in Deutschland. Nun steht fest, dass die acht Folgen ab Anfang März den Weg ins Programm finden werden. Inhaltlich geht's um Aliens, die die Hauptstadt unterwandern.



11.02.2020 - 14:42 Uhr von Alexander Krei 11.02.2020 - 14:42 Uhr

Nachdem Syfy schon vor einigen Monaten angekündigt hat, im März seine erste fiktionale Eigenproduktion auf Sendung schicken zu wollen, steht jetzt auch der genaue Sendetermin fest. Zu sehen gibt es "Spides" ab dem 5. März jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Ausgestrahlt werden insgesamt acht Folgen, in denen Berlin zum Schauplatz einer düsteren Verschwörung wird, bei der Aliens die Bevölkerung unterwandern.

Produziert wurde "Spides" von Katapult Filmproduktion und Red Sun Films in Koproduktion mit Palatin Media von Bernd Schlötterer. Weitere Koproduzenten sind Nevision, Aventin Film, Baby Giant Hollyberg und Don't Panic Production. Rainer Matsutani ("Das Inferno - Flammen über Berlin") fungiert als Showrunner, Alexander Kiening neben Bernd Schlötterer als Produzent, Executive Producers sind James Carbourne, Wolfgang Behr, Daniel von Braun und Heiko Nemmert.

In den Hauptrollen sind Rosabell Laurenti Sellers ("Game of Thrones"), Falk Hentschel ("Legends of Tomorrow") und Florence Kasumba ("Avengers") zu sehen, darübe rhinaus stehen für die Serie unter anderem Désirée Nosbusch, Damian Hardung, Francis Fulton-Smith, Susanne Wuest, Aleksandar Jovanovic und Harvey Friedman vor der Kamera - gedreht wurde in englischer Sprache.

Inhaltlich folgt "Spides" einer jungen Frau namens Nora (Rosabell Laurenti Sellers), die nach der Einnahme einer Partydroge ohne Erinnerung an ihr früheres Leben aus dem Koma erwacht. Die Ermittler David Leonhart (Falk Hentschel) und Nique Navar (Florence Kasumba) gehen der Spur der Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern. Mit der Zeit wird klar: Aliens versuchen mit einer synthetischen Droge, Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen.

