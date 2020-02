Regisseur Joseph Vilsmaier mit 81 Jahren gestorben

© imago images / Photopress Müller

Joseph Vilsmaier ist gestorben. Über Jahrzehnte hinweg machte er sich als Regisseur, Kameramann und Produzent einen Namen - sein letzter Film wird Ende des Jahres in die Kinos kommen. Anlässlich des Todes ändert der BR am Abend sein Programm.



12.02.2020 - 13:33 Uhr von Alexander Krei 12.02.2020 - 13:33 Uhr

Trauer um Joseph Vilsmaier: Der Regisseur, Kameramann und Produzent ist am Dienstag im Alter von 81 Jahren in München gestorben. Hinter der Kamera war er an einigen Folgen der Fernsehserie "Auf Achse", aber auch an einigen "Tatort"-Folgen beteiligt. Sein Regiedebüt feierte Vilsmaier 1988 mit dem Heimatfilm "Herbstmilch", 1997 sorgte "Comedian Harmonists" für noch größere Erfolge an den Kinokassen. Sein letzter Film, "Der Boandlkramer und die ewige Liebe", soll Ende des Jahres in die Kinos kommen.

"Der Bayerische Rundfunk trauert um Joseph Vilsmaier, einen herausragenden Künstler, der es wie kein anderer verstand, den bayerischen Film in die Welt hinauszutragen", sagte BR-Intendant Ulrich Wilhelm. "Seit fast 50 Jahren hat er mit seinen Werken die Filmlandschaft maßgeblich geprägt: als Kameramann, Regisseur und Produzent." Die deutsche Filmwelt verliere mit Joseph Vilsmaier "eine bedeutende Persönlichkeit", so Wilhelm weiter.

Anlässlich des Todes hat der BR bereits mehrere Programmänderungen angekündigt. So zeigt das BR Fernsehen am Mittwoch um 22:45 Uhr Vilsmaiers Dokumentarfilm "Bayern - Sagenhaft". Die "radioWelt" auf Bayern 2 sendet am Donnerstag um 8:30 Uhr ein neues Gespräch mit Kameramann Gernot Roll, der den verstorbenen Weggefährten würdigt. Am Sonntag um 16:05 Uhr soll Vilsmaier zudem mit einer Wiederholung seines Auftritts in "Eins zu Eins. Der Talk" gewürdigt werden.

