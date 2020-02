Fußball-Talk "Sky 90" sendet bald aus neuem Studio

© Sky

Bereits ab dem kommenden Wochenende meldet sich Sky-Moderator Patrick Wasserziehr mit seiner Sendung "Sky 90" auf einem neuen Studio. Das kommt deutlich größer und opulenter als bislang daher.



12.02.2020 - 18:41 Uhr von Timo Niemeier 12.02.2020 - 18:41 Uhr

Seit August 2018 ist der Fußball-Talk "Sky 90" nicht mehr montags sondern wieder am Sonntagabend zu sehen. Moderator Patrick Wasserziehr kann mit seinen Gästen dann immer direkt im Anschluss an das sonntägliche Topspiel der Bundesliga über die aktuellsten Ergebnisse und Geschehnisse sprechen. Das Studio fasste man damals aber nicht an, seit rund fünfeinhalb Jahren kommt die Sendung nun schon aus der gleichen Location. Das wird sich ab sofort ändern.

Ab dem kommenden Wochenende erhält "Sky 90" ein neues Zuhause. So verlegt der Sender das Format vom bisherigen Set in das weitaus größere Studio A des Sky Sendezentrums. Eine entsprechende Meldung von "Quotenmeter" hat Sky am Mittwoch gegenüber DWDL.de bestätigt. In dem besagten Studio A werden auch die Live-Sendungen zur Bundesliga und der Champions League produziert.

"Sky 90" nimmt damit Abschied von seiner bislang eher zurückhaltenden Stammtisch-Optik und wird deutlich größer und opulenter (siehe Foto oben, hier fehlt allerdings noch die Sitzecke). Jaceques Raynaud, Executive Vice President Sport & Advertising bei Sky Deutschland, sagt dazu: "Ein frischer Look, mehr Daten und Analysen und neue technische Möglichkeiten für modernes visuelles Storytelling machen ‚Sky90‘ im neuen Studio mehr denn je zu einem absoluten Must-See für alle Fußballfans."

Schon die letzte "Sky 90"-Ausgabe kam nicht mehr aus dem eigentlichen Studio, sondern direkt von vor der Allianz Arena in München, wo das Spitzenspiel zwischen Bayern und Leipzig stattgefunden hat. Bei der nächsten Ausgabe am 16. Februar werden RB-Salzburg-Trainer Jesse Marsch, Moderator Johannes B. Kerner, "FUMS"-Schöpfer Cord Sauer und Sky-Experte Ewald Lienen zu Gast bei "Sky 90" sein.

