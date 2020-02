ZDF Enterprises und ndF gründen Joint Venture

© ZDF Enterprises/ndF

Die kommerzielle ZDF-Tochter ZDF Enterprises und das Produktionsunternehmen ndF haben ein Joint Venture gegründet, in dem man bei fiktionalen Produktionen zusammenarbeiten will. Das erste Projekt ist bereits in der Pipeline.



17.02.2020 - 10:11 Uhr von Timo Niemeier 17.02.2020 - 10:11 Uhr

Unter dem Namen FictionMagnet Produktions GmbH haben ZDF Enterprises und die neue deutsche Filmgesellschaft mbH (ndF) ein gemeinsames Joint Venture gegründet. Ziel dieses Unternehmens ist die Entwicklung und Produktion von fiktionalen TV-Formaten für das ZDF. Die ndF wird an dem Joint Venture künftig 51 Prozent halten, ZDF Enterprises die restlichen 49 Prozent. Die Geschäftsführung der künftig in Unterföhring ansässigen Firma werden die beiden ndF-Geschäftsführer Eric Welbers und Matthias Walther übernehmen.

Die FictionMagnet Produktions GmbH ist das erste Joint Venture der beiden Unternehmen, ein Projekt befindet sich auch schon in der Planung. So ist mit "Um die 50" ein TV-Movie geplant, das sich an die Serie "Um die 30" aus den 90er Jahren anlehnt und mit Dominik Raacke und Ralf Huettner das Autorenduo von damals wieder vereint.

Fred Burcksen, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Enterprises, erklärt zur Zusammenarbeit mit der ndF: "Wir freuen uns sehr, die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner neue deutsche Filmgesellschaft mbH in einem gemeinsamen Unternehmen ausbauen zu können. Die Bündelung von Programmkompetenz, internationaler Erfahrungen und unternehmerischem Engagement unserer beider Unternehmen ist die ideale Voraussetzung für erfolgreiche deutsche Produktionen im nationalen und internationalen Markt."

Eric Welbers und Matthias Walther sagen: "Die Zusammenarbeit in fiktionalen Produktionen der ndF und des ZDF begann bereits 1988 mit ‘Das Erbe der Guldenburgs’ und über die vielen Jahre hat sich eine vertrauensvolle und überaus erfolgreiche Partnerschaft zum ZDF und zu ZDF Enterprises entwickelt, der wir heute eine zukunftsgerichtete neue Form geben. Wir haben mit diesem Joint Venture die großartige Möglichkeit, gemeinsam den Programm-Herausforderungen der Zukunft zu begegnen und für das ZDF attraktive fiktionale Programme, die hoffentlich auch weiterhin zu Zuschauer-Magneten werden, zu entwickeln. Die ndF bleibt dabei ein unabhängiges Produktionsunternehmen, manifestiert aber gleichzeitig durch die FictionMagnet Produktions GmbH die Partnerschaft mit dem ZDF."

