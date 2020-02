Kinokomödien sollen Sat.1-Flop "Think Big!" beflügeln

© Sat.1/Frank Zauritz

Nach zwei Wochen mit miesen Quoten zieht Sat.1 die Konsequenzen und baut seinen "Fun Freitag" um. Während "Think Big!" durch bekannte Kinokomödien angeschoben werden soll, hat der Sender bei der "Läusemutter" die Hoffnung aufgegeben.



18.02.2020 - 11:00 Uhr von Alexander Krei 18.02.2020 - 11:00 Uhr

Sat.1 zieht die Konsequenzen aus dem katastrophalen Abschneiden seiner neuen Comedyserien und wird schon in dieser Woche sein Programmschema am Freitagabend überarbeiten. Während "Die Läusemutter" künftig dienstags in Erstausstrahlungen bei Sixx zu sehen sein wird, gibt der Sender seinem zweiten Neustart "Think Big!" noch eine Chance - wenn auch auf einem späteren Sendeplatz.

Wie Sat.1 gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, sollen erfolgreiche und prominent besetzte Kinoproduktionen dabei helfen, die Serie anzuschieben: So läuft am kommenden Freitag um 20:15 Uhr die Komödie "Willkommen bei den Hartmanns", in den darauffolgenden Wochen setzt Sat.1 auf "Ich bin dann mal weg" und "Honig im Kopf". "Think Big!" ist jeweils im Anschluss in Doppelfolgen zu sehen.

Angesichts der schwachen Zuschauerzahlen konnte mit einer Programmänderung gerechnet werden. Die Marktanteile von "Think Big!" bewegten sich in den ersten beiden Wochen konstant unterhalb von vier Prozent, zuletzt schalteten nicht mal eine halbe Million Zuschauer ein. Noch schlechter lief es anschließend für "Die Läusemutter": Am vorigen Freitag erzielten die beiden Folgen gerade mal noch einen Marktanteil von 3,4 Prozent in der Zielgruppe.

Bei Kritikern kamen die beiden Neustarts überwiegend gut an. Nun bleibt abzuwarten, ob "Think Big!" mit dem starken Vorlauf doch noch sein Publikum wird. Produziert wurde die Serie von ITV Studios Germany. Hinter der "Läusemutter" steht die niederländische Firma Bing Film, die schon das ungleich erfolgreichere Original verantwortete.

Teilen