DMAX stellt Sidney Hoffmann weitere Neustarts an die Seite

Dass Sidney Hoffmann mit seinem neuen Format "Sidneys Welt" künftig am Montagabend zur besten Sendezeit bei DMAX zu sehen sein wird, war schon bekannt. Nun hat der Sender angekündigt, im Anschluss zwei weitere neue Sendungen zu starten.



18.02.2020 - 14:45 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2020 - 14:45 Uhr

Bereits vor einigen Tagen hat DMAX angekündigt, das neue Format "Sidneys Welt" mit dem ehemaligen Sport1-"PS Profi" Sidney Hoffmann ab dem 23. März am Montagabend ab 20:15 Uhr auszustrahlen (DWDL.de berichtete). Dem Neustart stellt der Männersender aber auch noch zwei weitere frische Formate an die Seite, die den "Motor-Montag" künftig komplettieren.

Ab dem 23. März zeigt DMAX um 21:15 Uhr die Eigenproduktion "Ivan und Zoran - Balkan-Car-Connection". Ivan und Zoran, zwei Brüder aus dem Schwabenland, retten in der Sendung gemeinsam alte Autos vor der Schrottpresse. Die beiden Autoexperten gehen vor allem in Bosnien, Kroatien und Ungarn auf Beutejagd. In der heimischen Werkstatt werden die Autos dann auf Vordermann gebracht. Produziert wird das Format von der BluePrint Media GmbH.

Um 22:15 Uhr schickt DMAX ab dem 23. März zudem "Supercar Blondie" auf Sendung. Darin geht es um die australische Influencerin Alex Hirschi, die als Supercar Blondie auf Youtube bereits mehr als drei Millionen Abonnenten zählt. In der Sendung wird die Influencerin bei einem Trip durch die USA begleitet. Angetan haben es der Blondine vor allem schnelle Luxusschlitten. DMAX zeigt "Supercar Blondie" in deutscher Erstausstrahlung.

