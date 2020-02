ZDF zeigt neue Serie mit Tanja Wedhorn ab April

© ZDF/Gordon Muehle

Das ZDF wird eine bereits im vergangenen Jahre angekündigte Serie mit Tanja Wedhorn ab Ende April am Donnerstagabend zeigen - also dort, wo derzeit noch "Der Bergdoktor" läuft. Beim Titel der Serie hat man noch einmal Hand angelegt.



18.02.2020 - 15:29 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2020 - 15:29 Uhr

Im Oktober 2019 haben die Dreharbeiten zu einer neuen ZDF-Serie mit Tanja Wedhorn begonnen (DWDL.de berichtete). Damals noch als "Schule fürs Leben" vorgestellt, hört die Serie inzwischen auf den Namen "Fritzie - Der Himmel muss warten". Nun hat das ZDF auch einen Sendetermin für die sechsteilige Produktion gefunden: Ab dem 23. April wird man die Serie immer am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen.

"Fritzie" übernimmt damit also den Sendeplatz der Berg- und Heimat-Reihen des ZDF. Derzeit läuft dort noch sehr erfolgreich "Der Bergdoktor". Bereits 2017 versuchte sich das ZDF donnerstags an einer anderen Programmfarbe, "Das Pubertier" war damals mit durchschnittlich zweieinhalb Millionen Zuschauern und 8,4 Prozent Marktanteil aber kein Erfolg. "Das Pubertier" startete damals zusammen mit "Zarah - Wilde Jahre" - diese Serie wurde aufgrund von schlechten Quoten aber schon nach zwei Folgen aus dem Programm genommen und ging schließlich in der Nacht zu Ende.

Ab April versucht es das ZDF noch einmal mit etwas anderem als "Bergdoktor", "Bergretter" oder "Gipfelstürmer - Das Berginternat". In "Fritzie - Der Himmel muss warten" geht es um eine engagierte Lehrerin, gespielt von Tanja Wedhorn, die völlig unerwartet die Diagnose 'Brustkrebs' bekommt. Gemeinsam mit der Direktorin Selma (Neda Rahmanian), die auch ihre beste Freundin ist, hat sie die Schule erfolgreich aus einer Krise geführt. Ihre Ehe mit Stefan (Florian Panzner) ist liebevoll und die Pubertät von Sohn Florian (Nick Julius Schuck) verläuft bislang recht glimpflich. Die Krebsdiagnose ist für sie und ihre Liebsten aber eine Reise ins Unbekannte. Fritzie wird sich Fragen stellen und Dinge ausprobieren, die sie für immer verändern.

Produziert wird "Fritzie - Der Himmel muss warten" von der Polyphon Film und Fernsehgesellschaft. Die Drehbücher schrieb Headautorin Kerstin Höckel gemeinsam mit Katja Grübel und Christiane Bubner. Produzentin ist Beatrice Kramm, Producerin Ursula Pfriem.

Nach der Ausstrahlung aller "Bergdoktor"-Filme und vor "Fritzie" schiebt das ZDF ab dem 2. April aber noch drei neue Filme der "Lena Lorenz"-Reihe ein. Wie gehabt sind diese donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Im vergangenen Jahr kamen die vier gezeigten Filme der Reihe auf 4,13 Millionen Zuschauer - weniger waren es zuvor nie. Der Marktanteil lag damals bei 14,6 Prozent. 2019 lief "Lena Lorenz" aber auch im Herbst. Außerdem wechselte im vergangenen Jahr die Hauptdarstellerin: Patricia Aulitzky verließ die Reihe, die Hebamme Lena Lorenz wird seither von Judith Hoersch verkörpert.

