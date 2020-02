Die "Elité" von Netflix kehrt im März zurück

© Netflix

Der spanische Serie "Elité" geht nächsten Monat in die dritte Runde, wie Netflix jetzt verkündet hat. Das Teenie-Drama spielt an einer Schule in Madrid und dreht sich um allerlei Intrigen.



18.02.2020 - 16:40 Uhr von Kevin Hennings 18.02.2020 - 16:40 Uhr

Netflix hat den genauen Starttermin für die spanische Dramaserie "Elité" verraten: Ab Freitag, den 13. März, werden die Folgen der dritten Staffel zum Streaming zur Verfügung stehen. Insgesamt acht neue Episoden werden veröffentlicht. Einmal mehr geht es für den Zuschauer in die Eliteschule Las Encinas in Madrid, wo auch der ein oder andere "Haus des Geldes"-Star auf die Zuschauer wartet.

Darum geht's in "Elité": Drei Schüler aus armen bis mittelmäßigen Verhältnissen werden durch naturgewaltige Umstände an die exklusive Privatschule Las Encinas versetzt. Dort müssen sie sich vor ihren reichen Mitschülern erst mal beweisen – was ganz schön viele Probleme mit sich bringt. Lügen und Intrigen machen ihnen den Alltag schwer, genauso wie die ein oder andere Ermittlung.

Über den Inhalt der neuen Staffel wurde bislang nicht viel verraten. Der Mordfall an Marina aus der ersten Staffel scheint so weit geklärt, da Polo (Álvaro Rico) gestellt wurde. Das zentrale Beweisstück wird jedoch von der Hochstaplerin Cayetana (Georgina Amorós) versteckt. Damit ist Polo auf freien Füßen und das in Mitten der Mitschüler, die um seine Täterschaft wissen, darunter sein ehemals bester Freund und Bruder Marinas, Guzmán.

Der Haupt-Cast von "Elite" bleibt auch in Staffel drei erhalten. Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola), Polo (Álvaro Rico), Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shana), Christian (Miguel Herrán) und Nano (Jaime Lorente) sind wieder Teil der Produktion. Der Cast bekommt zudem doppelten Zuwachs. So übernehmen Leïti Sène und Sergio Momo die neuen Charaktere Yeray und Malick.

Umgesetzt wurde "Elité" einmal mehr von den Schöpfern Dario Madrona und Carlos Montero ("Leute kommen und gehen"). Produziert hat Netflix in Kooperation mit Zeta Ficción.

Teilen