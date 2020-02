Anne Solá Ferrer wechselt von Warner zu Florida Film

© Florida Film

Anne Solá Ferrer, die in den vergangenen Jahren bei Warner Bros. Entertainment die lokalen TV-Produktionen verantwortete, wechselt als Produzentin zu Florida Film, der im letzten Jahr gegründeten Fiction-Tochter von Florida Entertainment.



Im vergangenen Jahr gründete Florida Entertainment die neue Tochter Florida Film GmbH, um damit fortan auch in der Fiction mitzumischen. Für diesen Bereich holt man sich nun Verstärkung an Bord: Anne Solá Ferrer (ehem. Karlstedt), die zuletzt seit Herbst 2015 als Director Local Productions Televisions für Warner Bros. tätig war und zuvor viele Jahre als Vice President Deutsche Fiction bei ProSiebenSat.1 wirkte, heuert als Produzentin bei Florida an. Sie soll sich auf die Entwicklung hochwertiger Serien und TV-Movies konzentrieren.

Lars Jessen, Regisseur, Showrunner und Produzent bei Florida Film: "Wir sind froh, dass wir mit Anne Solá Ferrer eine sehr erfahrene und leidenschaftlich arbeitende Kollegin für uns gewinnen konnten. Ihre Expertise wird unserer jungen Firma guttun. Gemeinsam wollen wir neben den erfahrenen Kräften auch neue Talente weiterentwickeln und auf ihrem Weg begleiten." Ferrer selbst sagt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Florida Film. Es ist großartig, Teil dieses kreativen und erfolgreichen Teams zu werden und als Produzentin neue und spannende Projekte auf den Weg zu bringen."

