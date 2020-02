"Merz gegen Merz" geht zu Ostern in die zweite Staffel

© ZDF/Martin Valentin Menke

Pünktlich zum Osterfest fliegen wieder die Fetzen im Hause Merz: Das ZDF wird die acht neuen Folgen seiner Comedyserie "Merz gegen Merz" mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst erneut im April innerhalb weniger Tage ausstrahlen.



25.02.2020 - 14:41 Uhr von Alexander Krei 25.02.2020 - 14:41 Uhr

Das ZDF wird auch die zweite Staffel seiner Comedyserie "Merz gegen Merz" wieder rund um die Ostertage ausstrahlen. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es die ersten beiden von insgesamt acht neuen Folgen am Donnerstag, den 9. April um 22:15 Uhr zu sehen. Zwei Tage später geht es um 21:45 Uhr weiter, ehe die restlichen Folgen am Ostersonntag und -montag jeweils ab 22:00 Uhr ausgestrahlt werden.

Auch in der neuen Staffel spielen Annette Frier und Christoph Maria Herbst die Hauptrollen, sie sind das Ehepaar Anne und Erik Merz. Nach den turbulenten Ereignissen in Staffel eins und den unzähligen Paartherapie-Sitzungen scheint ihre Ehe nun erst einmal wieder gefestigt zu sein. Doch in der Firma von Annes Vater Ludwig (Michael Wittenborn) geht es hoch her: Der Firmengründer beschließt sich zurückzuziehen und plötzlich hat Erik das sagen. Zum Start muss er sich gleich um eine mögliche Übernahme durch den größten Konkurrenten kümmern.

Anne fragt sich derweil, ob der Weg in der Firma ihres Vaters für sie nicht letztlich eine Sackgasse ist. Spätestens als ihre Schwiegereltern vorübergehend im Haus Merz einziehen, wird ihre Ehe mit Erik auf eine harte Probe gestellt. Unterdessen hat Sohn Leon (Philip Noah Schwarz) das Gefühl, dass sich mal wieder keiner für ihn interessiert. Neben den genannten Schauspielern werden in der zweiten Staffel außerdem auch Carmen-Maja Antoni, Claudia Rieschel, Charlotte Boning und Bernd Stegemann zu sehen sein. Regie führt Felix Stienz.

Als Produktionsfirma steht Network Movie Köln hinter der Serie, Produzenten sind Silke Pützer und Wolfgang Cimera, Producerin ist Hanna V. Kienbaum. Als Creative Producer und Headwriter fungiert Ralf Husmann ("Stromberg").

Teilen