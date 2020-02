Joyn-Serie "Dignity" im Wettbewerb bei Canneseries

© Storyhouse

Nachdem sich im vergangenen Jahr die beiden deutschen Serien "How to sell Drugs online (fast)" und "Neue Zeit" im Wettbewerb des Serien-Festival Canneseries befanden, kann sich diesmal Story-House-Pictures-Produktion "Dignity" Hoffnungen machen.



26.02.2020 - 13:35 Uhr von Kevin Hennings 26.02.2020 - 13:35 Uhr

Die deutsch-chilenische Koproduktion "Dignity", die hierzulande beim Streamingdienst Joyn zu sehen ist, wurde für den Wettbewerb der diesjährigen Canneseries ausgewählt. Das gab Albin Lewi, der künstlerische Direktor des Festivals, am Mittwoch in Paris bekannt. Die Produktion von Story House Pictures befindet sich in Gesellschaft von neun weiteren Serien, die beim Serienfestival vom 27. März bis zum 1. April parallel zur MIPTV in Cannes präsentiert werden.

"Wir freuen uns sehr und können es kaum glauben, dass 'Dignity' als einzige deutsche Produktion unter den Top 10 internationalen Serien ausgewählt worden ist", so Andreas Gutzeit, Chef von Story House Pictures. "Das bestätigt unsere Arbeit und das Herzblut, das wir in dieses internationale Serienprojekt gesteckt haben."

Neben Story House Pictures verantworten sich auch Invercine&Wood und Red Arrow Studios als Produzenten. Das Dreiergespann erzählt in "Dignity" die Geschichte von der Jagd nach dem deutschen Sektenführer Paul Schäfer, Gründer der Colonia Dignidad, in der in Chile über Jahrzehnte Kinder missbraucht, Waffen geschmuggelt und Präsident Augusto Pinochets Kritiker gefoltert hat. Neben Götz Otto ("James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie") und Jennifer Ulrich ("Die Welle"), sind Devid Striesow ("Ich bin dann mal weg"), Martina Klier ("La Vacanza"), Marcel Rodriguez ("Der Barcelona-Krimi") und Nils Rovira-Munoz ("Die Pfefferkörner") im Cast vertreten.

Neben "Dignity" sind ebenfalls "Partisan" (Schweden), "Kidnapping/DNA" (Dänemark, Frankreich), "The Grave" (Israel), "257 Reasons to Live" (Russland), "Man in Room 301" (Finnland, Vereinigtes Königreich), "Top Dog" (Schweden), "Atlantic Crossing" (Norwegen), "Losing Alice" (Israel) und "Trying" (Vereinigtes Königreich) im Wettbewerb vertreten.

Das Canneseries-Festival wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, Serien aus aller Welt zu fördern und eine Plattform zu geben. Im vergangenen Jahr waren unter anderem die beiden deutschen Produktionen "How to sell Drugs online (fast)" von der btf und "Neue Zeit" von zero one film, Constantin Television und Nadcon Film nominiert.

