ARD schiebt "Weltspiegel Extra" zum Coronavirus ein

Unter dem Titel "Unaufhaltsam?" berichtet Das Erste heute im Anschluss an die "Tagesthemen" über die Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Europa im Rahmen eines 15-minütigen "Weltspiegel Extra"



26.02.2020 - 15:28 Uhr von Uwe Mantel 26.02.2020 - 15:28 Uhr

Die ARD ändert am heutigen Mittwochabend ihr Programm und zeigt im Anschluss an die "Tagesthemen" um 22:45 Uhr ein "Weltspiegel extra: Unaufhaltsam". Ellen Trapp berichtet in dem 15-minütigen Film über die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa. Hier gibt es inzwischen insbesondere in Italien höhere Fallzahlen, auch ein Hotel in Teneriffa wurde unter Quarantäne gestellt, in Deutschland tauchten in Baden-Württemberg und NRW erste Fälle auf.

Der Start von "Maischberger. Die Woche" verschiebt sich somit auf 23 Uhr. Hier ist das Coronavirus nach aktuellem Stand kein Thema, allerdings ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ohnehin aufgrund der Entscheidung zur Aufhebung des Generellen Verbots geschäftsmäßiger Sterbehilfe zu Gast. Auch die weiteren Sendungen beginnen dann mit 15 Minuten Zeitverzögerung.

