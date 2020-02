Amazon: Sci-Fi-Serie "Tales from the Loop" startet im April

© Amazon

Die mit einem interessanten Ursprung daherkommende Sci-Fi-Serie "Tales from the Loop" wird in wenigen Wochen bei Amazon Prime Video zum Streaming zur Verfügung stehen. Die Weltpremiere findet beim SXSW Festival statt.



28.02.2020 - 10:46 Uhr von Kevin Hennings 28.02.2020 - 10:46 Uhr

Amazon hat den Starttermin für seine experimentelle Sci-Fi-Serie "Tales from the Loop" bekannt gegeben. Los geht es auf Prime Video demnach am Freitag, dem 3. April. Alle acht Folgen werden auf einen Schlag veröffentlicht. Die Weltpremiere wird jedoch ein paar Wochen vorher, am 16. März im Rahmen des SXSW Festivals in Austin, stattfinden.

Die Geschichte von "Tales of the Loop" basiert auf den Werken des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag. All jene hat er in einem gleichnamigen Bildband gesammelt und mit kurzen Erzählungen versehen. Davon hat sich Autor Nathaniel Halpern ("Legion") inspirieren lassen und ein Drehbuch entworfen.

Die Erzählung handelt von den Einwohnern einer Stadt, die über einer gewaltigen Maschinenanlage leben. Mit diesem sogenannten "Loop" wollen Wissenschaftler versuchen, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und Dinge zu ermöglichen, die zuvor nur der Fantasie des Sci-Fi-Genres vorbehalten waren.

Dass das nicht so reibungslos verläuft, wie geplant, ist im heute veröffentlichten Trailer zu sehen. Plötzlich geschehen merkwürdige Dinge, große Roboter erscheinen in den Wäldern und Häuser lösen sich auf. Die Handlung der Amazon-Serie, die ursprünglich in Schweden stattfand, wurde für die Adaption in die USA verlegt.

Im Cast von "Tales of the Loop" sind unter anderem Jonathan Pryce ("Game of Thrones"), Paul Schneider ("Channel Zero") und Rebacca Hall ("Iron Man 3") zu sehen. Halpern hat nach der Fertigstellung des Drehbuchs auch den Posten des Showrunners übernommen. Die Regie teilt er sich mit Mark Romanek ("One Hour Photo"). Als Produzenten sind Matt Reeves ("Cloverfield") und der Künstler Stålenhag selbst mit an Bord. Produziert wurde von 6th & Idaho Productios, Amazon Studios und Fox 21 Television Studios.

