Sat.1 findet Starttermin für "Promis unter Palmen"

© Sat.1

Schon vor einiger Zeit hat Sat.1 die neue Realityshow "Promis unter Palmen" angekündigt, nun hat man verraten, wann diese zu sehen sein wird. Das Format startet noch im März und ist dann immer mittwochs zu sehen.



01.03.2020 - 11:06 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2020 - 11:06 Uhr

Reality ist gerade so etwas wie das Genre der Stunde - etliche neue Formate sind in den vergangenen Monaten aus dem Boden gestampft worden. Bereits im Sommer 2019 hat Sat.1 mit "Promis unter Palmen" ebenfalls ein neues Reality-Projekt angekündigt. Bislang war es um den Neustart allerdings sehr ruhig - bis jetzt. Nun hat Sat.1 nämlich verraten, wann das neue Format erstmals zu sehen sein wird.

So startet "Promis unter Palmen" am 25. März und wird dann immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Das Format ersetzt damit auf diesem Sendeplatz "Das große Promibacken", das bis dahin noch läuft. Produziert wird das neue Reality-Format von Endemol Shine Germany. Inhaltlich ist über die neue Show bislang nicht sonderlich viel bekannt. Zehn Prominente ziehen in "Promis unter Palmen" in eine Luxusvilla und spielen gemeinsam und gegeneinander um 100.000 Euro. Dabei stehen sie natürlich rund um die Uhr unter Beobachtung von Kameras. Welche Promis an der Show teilnehmen werden, ist derzeit noch unklar.

Teilen