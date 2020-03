Visoon holt sich personelle Verstärkung von Zee.One

© Visoon

02.03.2020 - 11:19 Uhr von Timo Niemeier 02.03.2020 - 11:19 Uhr

Visoon Video Impact hat einen personellen Neuzugang angekündigt. Stefan Barchfeld arbeitet seit dem 1. März als Director Sales & Strategy am Düsseldorfer Standort des Vermarktungsunternehmens. Zuvor war Barchfeld als Head of Commercial bei der Asia TV GmbH für den gesamten Umsatz von Zee.One in der DACH-Region verantwortlich. Seit Anfang 2019 wird der Bollywood-Sender von Visoon vermarktet, man dürfte sich also gekannt haben.

Vor seiner Zeit bei Zee.One arbeitete Barchfeld unter anderem auch als Director Strategy & Sales bei der Bauer Advertising KG sowie als stellvertretender Vertriebsdirektor bei MTV Central Europe und als Commercial Director bei NBC Universal Global Networks Deutschland. Visoon-Chef Franjo Martinovic sagt: "Mit Stefan Barchfeld konnten wir einen ausgewiesenen und in der Branche anerkannten Vermarktungsexperten für Visoon gewinnen. Mit seiner Unterstützung werden wir unser hochgradig vernetztes Portfolio aus linearen wie non-linearen Angeboten weiter ausbauen und innovative Lösungen wie die Zielgruppen-Kombi oder kundenindividuelle Markeninszenierungen weiter forcieren." Stefan Barchfeld selbst sagt zu seinem neuen Job: "Bei Visoon wartet eine großartige Herausforderung auf mich: Das Unternehmen steht für mich für die Zukunft der Bewegtbild-Vermarktung und ich freue mich darauf, mich bei diesem Projekt mit all meiner Erfahrung mit einbringen zu können."

