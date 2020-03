Krankenschwestern kehren in den ARD-Vorabend zurück

© ARD/Uwe Köhn

Mehr als ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" am ARD-Vorabend zu sehen war. Nach Ostern kehrt die Serie mit der zweiten Staffel zurück. Aus Quotensicht muss sie noch eine Schippe drauflegen.



03.03.2020 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 03.03.2020 - 09:10 Uhr

Seit mehr als 20 Jahren zählt "In aller Freundschaft" zu den Dauerbrennern im Erste. Aauch der Serien-Ableger "Die jungen Ärzte" hat sich am Vorabend inzwischen gut entwickelt und mit Marktanteilen im zweistelligen Bereich fest etabliert. Im Falle des jüngsten Spin-offs "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern", das vor mehr als einem Jahr an den Start ging, besteht allerdings noch Luft nach oben.

Nach Ostern kann die Produktion von Saxonia Media nun jedoch beweisen, dass mehr drin ist als der durchschnittliche Marktanteil von etwas mehr als acht Prozent, den die erste Staffel verzeichnete. Ab dem 16. April gibt es donnerstags um 18:50 Uhr acht weitere Folgen des Krankenschwestern-Ablegers zu sehen. In dieser Zeit legt "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" eine Pause ein - nach zwei Monaten soll die Serie allerdings wie gewohnt fortgesetzt werden.

Und so geht es bei den Krankenschwestern weiter: Vieles können sie schon selbst übernehmen, doch Louisa Neukamm (Llewellyn Reichman), Jasmin Hatem (Leslie-Venessa Lill) und Fiete Petersen (Adrian Gössel), die Auszubildenden am Volkmann-Klinikum in Halle, lernen noch jeden Tag dazu - und das nicht nur von ihrer Dozentin, Oberschwester Arzu Ritter (Arzu Bazman). Zum Team von Oberschwester Alexandra Lundqvist (Friederike Linke) gehört zukünftig Maxime Bloch (Leonie Rainer). Neu ist auch der Hygienebeauftragte Erik Kolbeck (Eric Bouwer), der es für die Kollegen manchmal etwas zu genau nimmt in seinem Job.

Aus allen Wolken fällt Alexandra aber, als Lucas Salgado (Nils Brunkhorst) plötzlich vor ihr steht: Drei Jahre war ihr Noch-Ehemann im Ausland. Jetzt will er ihr Herz zurückgewinnen. Eng verbunden bleibt das Team am Volkmann-Klinikum auch der Sachsenklinik in Leipzig ("In aller Freundschaft") und dem Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt ("In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte") - einige Darsteller der beiden Serien sind auch in den neuen Folgen des Spin-offs zu sehen.

Produzenten sind Sven Sund und Seth Hollinderbäumer, Producerin ist Josepha Herbst. Regie führen Daniel Anderson und Franziska Jahn. Zum Autorenteam gehören Marie-Louisa Weber, Eckhard Wolff, Ben Zwanzig, Boris Anderson, Barry Thomson und Felicitas Korn.



