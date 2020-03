Comedy Central lädt bald wieder zum "Roast Battle"

© Viacom

Comedy Central investiert weiter in seine deutsche Eigenproduktionen "Roast Battle" und hat nun eine zweite Staffel angekündigt. Das Original kommt ursprünglich aus Großbritannien mit Jimmy Carr in der Host-Rolle.



03.03.2020 - 10:55 Uhr von Kevin Hennings 03.03.2020 - 10:55 Uhr

Auf Comedy Central werden wieder lyrische Beleidigungen durch den Raum geworfen. So kehrt die deutsche Adaption von "Roast Battle" am Freitag, den 6. März, um 23 Uhr zurück ins Programm. Genauso wie im britischen Original mit Jimmy Carr, Russel Brand und Jonathan Ross treten auch hier einmal mehr furchtlose Comedians an, um auszuteilen und einzustecken. Die Gastgeberriege besteht weiterhin aus Max Gstettenbauer, Ingmar Stadelmann und Tahnee. Lediglich Kabarettist Abdelkarim scheidet als festes Roast-Mitglied aus.

Die Dreierjury wird am Ende darüber entscheiden, wer das "Roast"-Duell gewinnen wird. Als Roast wird eine Veranstaltung bezeichnet, in der es darum geht, sich in lustiger Weise zu bespotten. Dazu können peinliche Anekdoten gehören, sowie beleidigende Schimpfwörter und erniedrigende Witze. In "Roast Battle" treten jeweils zwei Comedians im Ring gegeneinander an, "maximal einer kommt mit intaktem Selbstwertgefühl heraus."

In den neuen Folgen treten Erotikmodel Micaela Schäfer und Dschungel-Gewinnerin Melanie Müller, Willi und Jasmin Herren, die sich unabhängig von der Sendung kurze Zeit später getrennt haben, Ex-Bachelor Nico Schwanz und Currywurst-Mann Chris Töpperwien, IBES-Star Aurelio Savina und Schlagersänger Ennesto Monté, sowie die Comedians Osan Yaran und André Hermann, Filiz Tasdan und Freddy Gralle, Samuel Sibilski und Christiane Olivier, Thomas Schmidt und Thomas Spitzer, Alex Upatov und David Stockenreitner, Jonas Imam und Erika Ratcliffe, Tino Bomelino und Helene Bockhorst, Ben Schmid und Vanessa Willi gegeneinander an.





Produziert werden die insgesamt sechs Ausgaben weiterhin von STARKL!film vor Live-Publikum im Quatsch Comedy Club in Berlin.

