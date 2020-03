"Prince Charming" schafft es im April ins Free-TV

© TVNOW / Arya Shirazi

Vox hat einen Sendetermin für die schwule Kuppelshow "Prince Charming" gefunden. Ab April wird man das Format in der Late Prime ausstrahlen, gerade erst wurde die Sendung mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet.



03.03.2020 - 13:19 Uhr von Timo Niemeier 03.03.2020 - 13:19 Uhr

Bereits im Dezember hat DWDL.de exklusiv berichtet, dass die Kuppelshow "Prince Charming" von TVNow 2020 auch bei Vox zu sehen sein wird. Nun hat der Sender verraten, wann man die Sendung ausstrahlen wird. Die erste Staffel wird demnach ab dem 20. April immer montags um 22:15 Uhr gezeigt. Acht Folgen hat Seapoint Productions im vergangenen Jahr für TVNow hergestellt - auch auf der Plattform war das Format ein schöner Erfolg. Eine zweite Staffel ist bereits beauftragt worden.

Am Dienstag ist "Prince Charming" außerdem als erstes Datingformat überhaupt mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet worden ("Geld oder Liebe" wurde auch ausgezeichnet, geht aber wohl eher als Spielshow durch). Die Jury lobte: "Der glänzend ausgewählte Cast vermittelt echte Vielfalt. Dazu kommt, dass den Protagonisten der nötige Raum gegeben wird, um Botschaften für mehr Toleranz in die Welt zu schicken; ernsthaft und unterhaltsam zugleich."

"'Prince Charming' ist eines unserer ersten TVNow-Originals. Dass die Sendung nicht nur die Herzen unserer User erobert hat, sondern jetzt auch den Grimme-Preis erhält, ist ein großer Ritterschlag und zeigt, dass es höchste Zeit für die erste schwule Dating-Show in Deutschland war. Unser herzlicher Dank gilt der Jury, aber auch Seapoint und unserem Redaktionsteam um Kirsten Petersen, die das Format so unterhaltsam und berührend zugleich umgesetzt haben. Ein gutes Jahr nach dem Start als eigenständiger Streamingdienst so eine Auszeichnung zu bekommen, ist wirklich etwas Besonderes und bestärkt uns darin, auch weiterhin mutig und offen zu programmieren. Da ist auch schon einiges geplant", sagt Henning Tewes, Co-Geschäftsleiter von TVNow.

