"Surviving R. Kelly": 2. Staffel bei Crime + Investigation

Die zweite Staffel der vielbeachteten Doku-Reihe "Surviving R. Kelly" ist Anfang des Jahres in den USA bei Lifetime gelaufen, im Juni bringt der Pay-TV-Sender Crime + Investigation die neuen Folgen nach Deutschland.



04.03.2020 - 12:27 Uhr von Timo Niemeier 04.03.2020 - 12:27 Uhr

Crime + Investigation hat angekündigt, die zweite Staffel von "Surviving R. Kelly" auszustrahlen. Am Sonntag, den 7. Juni, startet man um 20:15 Uhr in die neue, fünfteilige Staffel, die Anfang des Jahres bereits in den USA bei Lifetime ausgestrahlt wurde. In den ersten beiden Wochen wird man jeweils zwei einstündige Folgen zeigen, am 21. Juni folgt schließlich die anderthalbstündige finale Episode. Der erste Durchlauf der Doku war im vergangenen Jahr noch bei A&E zu sehen, im Juni 2019 wurde daraus schließlich Crime + Investigation. Ab dem 17. Mai wird der Sender die erste Staffel noch einmal wiederholen.

Der Sender wird "Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning" als Teil der Kampagne "End Abuse Against Women" von A+E Networks EMEA ausstrahlen. Die Macher der Doku lassen in der neuen Staffel weitere Frauen, die R. Kelly Missbrauch vorwerfen, sowie zahlreiche andere Personen zu Wort kommen, darunter Journalisten, Juristen, Musikbusiness-Insider und MeToo-Aktivisten. Die neue Produktion soll zudem auch neue Informationen zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen enthalten und sich mit der Frage beschäftigen, wie es R. Kelly gelang, sich immer wieder früheren Gerichtsverfahren zu entziehen.

Emanuel Rotstein, Programmchef von A+E Networks Germany, sagt: "Die enorme Resonanz, die ‚Surviving R. Kelly‘ erfahren hat, bestärkt uns in dem Anliegen, auch weiterhin gesellschaftlich heißes Eisen anzupacken und eine Diskussion und tiefergehende Auseinandersetzung mit Tabuthemen anzuregen. ‚Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning‘ nimmt genau da den Faden auf, wo die erste Staffel aufgehört hat, thematisiert die hitzige Debatte um den gefallenen R’n’B-Star und zeigt die ganze Bandbreite zwischen der Wiederaufnahme von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, Victim Blaming (Täter-Opfer-Umkehr) in sozialen Netzwerken und einem drastischen Anstieg von Anrufen bei Hilfetelefonen von Gewaltopfern. Dabei geht es nicht darum, die Aufgabe der Gerichte zu übernehmen, sondern lediglich den Opfern zuzuhören."

