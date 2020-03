Sky: Original-Serie "Temple" kommt im April ins Programm

© Sky

Ab Ende April wird mit "Temple" ein britisches Sky Original bei Sky Atlantic HD zu sehen sein. Die Serie, die auf "Valkyrien" beruht, dreht sich um einen Chirurg, der heimlich eine illegale Klinik aufbaut.



04.03.2020 - 14:57 Uhr von Kevin Hennings 04.03.2020 - 14:57 Uhr

Nachdem "Temple" im Vereinigten Königreich bereits im September des vergangenen Jahres Premiere gefeiert hat, bekommen wir nun auch hierzulande die Möglichkeit in das Sky Original reinzuschauen. Die britische TV-Adaption der norwegischen Dramaserie "Valkyrien" wird ab Donnerstag, dem 30. April, wöchentlich in Doppelfolgen um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt. Parallel dazu steht die komplette erste Staffel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.

Darum geht's: Nach einer persönlichen Tragödie gründet der erfolgreiche Chirurg Daniel Milton (Mark Strong, "1917") gemeinsam mit dem missmutigen Tunnelarbeiter Lee (Daniel Mays, "Star Wars: Rogue One") eine illegale Klinik in den Katakomben der Londoner U-Bahn. Dort behandelt er Kriminelle, illegale Einwanderer, aber auch mittellose Obdachlose, kurz alle, die sich eine offizielle ärztliche Versorgung nicht leisten können oder wollen.

Bald stößt die Forscherin Anna Willems (Carice van Houten, "Game of Thrones"), seine Ex-Geliebte, dazu, um Daniel zu unterstützen. Die teilweise brandgefährliche Patientenschar stellt das Team vor enorme Herausforderungen. Daniel muss stündlich damit rechnen, dass seine Geheimklinik auffliegt. Doch der Doktor hat darüber hinaus noch eine ganz andere Mission und muss bald feststellen, dass diese wesentlich gefährlicher ist, als die illegale Behandlung der kriminellen Patienten.

"Autor und Produzent Mark O'Rowe hat mit Daniel einen komplexen und facettenreichen Charakter kreiert, der immer wieder Grenzen überschreiten muss, nachdem seine Welt radikal aus den Fugen geraten ist", meint Hauptdarsteller und ausführender Produzent Mark Strong. "'Temple' ist eine packende Geschichte über die menschliche Moral in unserer Zeit."

Produziert wird "Temple" von Hera Pictures. Neben Strong fungieren auch Liza Marshall und Mark O`Rowe als ausführende Produzenten. Produzenten seitens Sky sind Gabriel Silver und Anne Mensah. Eine zweite ist bereits bestätigt worden.

