Netflix präsentiert Sonderkollektion anlässlich des Frauentags

Der Internationale Frauentag, der offiziell am kommenden Sonntag stattfindet, wird von Netflix bereits ab heute zelebriert. 55 medienschaffende Frauen haben sich versammelt, um eine besondere Film- und Serienkollektion zusammenzutragen.



04.03.2020 - 16:06 Uhr von Kevin Hennings 04.03.2020 - 16:06 Uhr

In Zusammenarbeit mit UN Women bietet der Streamingdienst Netflix ab heute die Sonderkollektion "Weil sie es angesehen hat" an. Diese wurde anlässlich des kommenden Internationalen Frauentags auf die Beine gestellt. 55 der innovativsten Frauen im Filmgeschäft haben die für sich bedeutendsten Werke zusammengetragen, um zu zeigen, wie sehr weibliche Kreative die Branche bereichern. Aus Deutschland war für die Auswahl die Autorin und Produzentin Anna Winger ("Deutschland 83") vertreten.

Die Kollektion ist unter netflix.com/BecauseSheWatched oder via Netflix-Suche nach "Weil sie es angesehen hat" ab sofort auffindbar. Jeder Titel der Kollektion wird als "[Name] Empfehlung zum Frauentag" gekennzeichnet, damit Netflix-Nutzer gleich sehen können, wer welche Geschichte ausgesucht hat. Außerdem gibt es eine Palette von "Weil sie es angesehen hat"-Profilsymbolen, um die weiblichen Lieblingscharaktere aus der Sammlung zu zelebrieren.

"Es geht um die Herausforderung, Geschichten von Frauen zu erzählen und Frauen in ihrer gesamten Vielfalt darzustellen", sagt Anita Bhatia, UN Women Deputy Executive Director. "Es geht darum, das Unsichtbare sichtbar zu machen und zu zeigen, dass die Gesellschaft nur dann wirklich aufblüht, wenn Frauen vor und hinter der Kamera und ganz allgemein in unseren Erzählungen repräsentiert und einbezogen sind."





Dr. Stacy L. Smith, Gründerin der USC Annenberg Inclusion: "Film und Fernsehen spiegeln Popkultur und gestalten sie mit. Deshalb ist es uns so wichtig, dass sich alle Menschen in den Geschichten wiedererkennen. Unsere Forschung hat ergeben, dass Inklusion hinter der Kamera zu größerer Inklusion vor der Kamera führt. Der Anteil weiblicher Regisseurinnen von Netflix Original Filmen betrug im letzten Jahr ganze 20 Prozent – ein Fakt, der uns ermutigt, diese Kreativen am Internationalen Frauentag ins Rampenlicht zu rücken. Auf dem Weg zur Gleichberechtigung gibt es noch viel zu tun, aber wir hoffen, durch die Anerkennung weiblicher Talente noch mehr Frauen zu ermutigen, ihre Geschichte zu erzählen."

Im Folgenden sind die Frauen aufgeführt, die an der Auswahl der internationalen Kollektion "Weil sie es angesehen" hat beteiligt waren und welchen Titel sie kuratiert haben:



Alejandra Azcárate (Kolumbien) - Vis a Vis

Alice Wu (Vereinigte Staaten) - Frances Ha

Andrea Barata Ribeiro (Brasilien) - Sex Education

Anna Winger (Deutschland) - Unbreakable Kimmy Schmidt

Ava DuVernay (Vereinigte Staaten) - Das Zeiträtsel

Barbara Lopez (Mexiko) - Scandal

Beren Saat (Türkei) - Bird Box

Bruna Mascarenhas (Brasilien) - Wer singt da?

Cecilia Suárez (Mexiko) - Marriage Story

Chris Nee (Vereinigte Staaten) - Orange is the New Black

Christian Serratos (Vereinigte Staaten) - The Goop Lab

Cindy Bishop (Thailand) - Anne with an E

Elena Fortes (Mexiko) - Atlantique

Esther Acebo (Spanien) - Chef's Table: Bo Songvisava

Fadily Camara (Frankreich) - How to Get Away with Murder

Fanny Herrero (Frankreich) - Je Parle Toute Seule

Fatimah Abu Bakar (Malaysia) - Das erste Lebensjahr

Francesca Comencini (Italien) - What Happened, Miss Simone?

Giovanna Ewbank (Brasilien) - Most Beautiful Thing

Hanna Ardéhn (Schweden) - Das Schweigen der Lämmer

Hazar Erguclu (Türkei) - House of Cards

Hend Sabry (Ägypten) - Joan Didion: Die Mitte wird nicht halten

Ida Elise Broch (Norwegen) - RuPaul's Drag Race

Janet Mock (Vereinigte Staaten) - Paris brennt

Joyce Cheng (Hongkong) - Queer Eye

Juliana Vicente (Brasilien) - When They See Us

Kemi Adetiba (Nigeria) - King of Boys

Kiara Advani (Indien) - Lust Stories

Lali Espósito (Argentinien) - Notting Hill

Lana Condor (Vereinigte Staaten) - Grace and Frankie

Lauren Morelli (Vereinigte Staaten) - Julie & Julia

Laurie Nunn (Großbritannien) - The Keepers

Laverne Cox (Vereinigte Staaten) - A Call to Courage

Liz Garbus (Vereinigte Staaten) - Lola Darling

Logan Browning (Vereinigte Staaten) - Someone Great

Lynn Fainchtein (Mexiko) - 2001: Space Odyssey

Marcela Benjumea (Kolumbien) - Dead to Me

Mercedes Morán (Argentinien) - Aquarius

Mika Ninagawa (Japan) - Im Reich der Sinne

Millie Bobby Brown (Großbritannien) - Miss Americana

Mina El Hammani (Spanien) - Was zur Hölle läuft hier?

Mindy Kaling (Vereinigte Staaten) - Chewing Gum

Mira Lesmana (Indonesien) - ROMA

Mithila Palkar (Indien) - Hannah Gadsby’s Nanette

Nahnatchka Khan (Vereinigte Staaten) - Young Adult

Ngô Thanh Vân (Vietnam) - Wonder Woman

Nosipho Dumisa (Südafrika) - Gravity

Pathy Dejesus (Brasilien) - Raising Dion

Paulina Garcia (Chile) - Zwei Tage, eine Nacht

Petra Costa (Brasilien) - Feministinnen: Was haben sie sich gedacht?

Salma Hayek (Mexiko) - Unbelievable

Sandi Tan (Singapur) - Matrjoschka

Shefali Shah (Indien) - Delhi Crime

Sophia Loren (Italien) - The Crown

Yalitza Aparicio (Mexiko) - Frischer Wind im Kongress

