RTL feiert Anfang April 30-jähriges "Stern TV"-Jubiläum

Steffen Hallaschka präsentiert Anfang April fast auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Start des Formats eine große "Stern TV"-Geburtstagsshow. Vier Stunden lang dreht sich dann alles um die Geschichte der Sendung, Günther Jauch ist natürlich auch zu Gast.



04.03.2020 - 16:11 Uhr von Timo Niemeier 04.03.2020 - 16:11 Uhr

Am 4. April 1990 ist "Stern TV" erstmals bei RTL auf Sendung gegangen, in wenigen Wochen feiert das Format also bereits ihren 30. Geburtstag. RTL hat für den 1. April anlässlich dessen nun eine große Geburtstagsshow angekündigt. Diese wird rund vier Stunden dauern und bereits um 20:15 Uhr starten. Moderiert wird die Jubiläumssendung von Steffen Hallaschka, der das Format nun auch schon seit 2011 präsentiert.

Hallaschkas wichtigster Gast zum Geburtstag ist Günther Jauch, der "Stern TV" zwischen 1990 und 2011 moderiert hat. Zusammen blicken die beiden Moderatoren zurück auf die "besten Reportagen, bewegende Gespräche und unvergessliche Live-Momente, die den Ruf der Sendung als letzte große Wundertüte im Deutschen Fernsehen begründet haben", heißt es vom Sender.

Neben Hallaschka und Jauch werden aber auch Prominente in der Geburtstagsshow auftreten, die in den 30 Jahren wichtig waren für die Sendung. Gaby Köster etwa kehrte drei Jahre nach ihrem Schlaganfall bei Steffen Hallaschka auf die Fernsehbühne zurück. Patricia Kelly sprach bei "Stern TV" zum ersten Mal öffentlich über ihre Brustkrebserkrankung und Reiner Calmund hatte 2009 als "Iron Calli" 30 Kilo abgespeckt und sich dabei von einem "Stern TV"-Team begleiten lassen. Und natürlich wird man auch auf Pannen der letzten 30 Jahre zurückblicken.

"Stern TV" ist seit Jahren ein verlässlicher Quotenbringer für RTL am späten Mittwochabend. Bis Mitte 2018 wurde die Sendung übrigens zur Hälfte als Programm eines unabhängigen Drittanbieters ausgestrahlt. Seit dem 1. Juli wird "Stern TV" direkt im Auftrag von RTL produziert. Im vergangenen Jahr kam "Stern TV" im Durchschnitt auf 1,76 Millionen Zuschauer und 14,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe - damit lag die Sendung deutlich über dem Senderschnitt.





