ARD: Maischbergers "Sehnsucht Segeln" startet im April

Ab Ende April lädt Das Erste seine Zuschauer am Nachmittag zum Segeltörn ein. In zehn Folgen geht es in der neuen Doku-Reihe "Sehnsucht Segeln" um zwei Segelschiffe und die Geschichten rund um die Passagiere und die Crew.



05.03.2020 - 13:29 Uhr von Kevin Hennings 05.03.2020 - 13:29 Uhr

Bootsschuhe angezogen und die Kapitänsmütze zurechtgerückt: Ab Montag, den 20. April, herrscht im Ersten "Sehnsucht Segeln". Die neue Doku-Reihe, die von Vincent TV, der Firma von ARD-Talkerin Sandra Maischberger, produziert wird, gibt dann zwei Wochen lang täglich um 16:10 Uhr Einblicke in Segeltörns. Auf dem Sendeplatz sind aktuell noch "Die Tierärzte" zu sehen. Das neue Format ist zunächst auf zehn Folgen ausgelegt.

Im Mittelpunkt der Reihe stehen zwei imposante Vier-Master, Nachbauten traditioneller Großsegler. Bis zu 170 Urlauber reisen an Bord der stolzen Schiffe, die in jedem Hafen die Stars sind. Traditionell und trotzdem zeitgemäß legen sie den Hauptteil ihrer Traumrouten mit Wind - statt Motorkraft - zurück und laufen Inseln an, die die großen Schiffe nur aus weiter Ferne bewundern können. Die Crew legt selbst Hand an, anstatt Maschinen zu steuern. Und die Passagiere genießen die Weite der Ozeane nur wenige Meter über der Wasseroberfläche.

Gezeigt werden zwei Reiserouten. Die Erste führt in Südostasien durch die thailändische Andamenensee, mit Abstechern in Orte Malaysias. Auf der zweiten Route führt Kapitän Vladimir mit seinem Vier-Master zwischen den britischen Jungferninseln und den "Inseln unter dem Wind", den Leeward-Inseln, in der Karibik. Gleich die ersten Seemeilen sind stürmisch und hohe Wellen erfordern Standfestigkeit der Passagiere. Doch sie werden kurze Zeit später belohnt: Auf den Inseln verbringen die "Schönen und Reichen" ihre Ferien.

"Sehnsucht Segeln" ist eine Produktion der Vincent Productions GmbH im Auftrag der ARD unter Federführung des BR für Das Erste. Die Redaktion hat Sonja Kochendorfer. Neben Sandra Maischberger ist auch Ingmar Grundmann Executive Producer.

