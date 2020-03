Bilderklau: oe24.TV gibt Forderungen von ntv nach

© Screenshot oe24.tv

Nachdem der österreichische Nachrichtensender oe24.TV das TV-Bild von ntv ungefragt übernommen hatte, forderte dieser Unterlassung und Schadenersatz von der Konkurrenz. Dieser Forderung sind die Österreicher nun nachgekommen.



06.03.2020 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier 06.03.2020 - 10:50 Uhr

Als es Anfang Februar in Thüringen politisch drunter und drüber ging, hat auch der kleine österreichische News-Sender oe24.TV über die Ereignisse berichtet. Weil man aber offenbar nicht über eigene Kapazitäten vor Ort verfügte, klaute man einfach das TV-Bild von ntv. Das lief aber so stümperhaft ab, dass schließlich ntv-Moderatoren und Reporter im Kölner Studio bei oe24.TV zu sehen waren - mit oe24-Laufband und Logo. Die ntv-Inserts wurden schlicht überblendet.

ntv forderte kurz darauf Unterlassung und Schadenersatz von der Klau-Konkurrenz (DWDL.de berichtete). Nun haben sich die beiden Sender außergerichtlich geeinigt, das hat Wolfgang Fellner, Chef der Mediengruppe Österreich, die oe24.TV betreibt, gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" bestätigt. Die Einigung habe bereits vor zwei Wochen stattgefunden, so Fellner. Man habe ntv Geld überwiesen und "natürlich" auch eine Unterlassungserklärung abgegeben. Fellner sagt gegenüber der "Süddeutschen" außerdem, dass er sich bei ntv-Geschäftsführerin Tanit Koch entschuldigt habe. Koch twitterte nach dem Vorfall ein Screenshot des Bilderklaus und fragte ironisch, ob den Kollegen die Mitarbeiter ausgegangen seien. Eine ntv-Sprecherin bestätigte gegenüber der "SZ", dass sich die Sache erledigt habe.

Doch wie ist es nun zum Bilderklau gekommen? Fellner gibt gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" an, nichts mit der Sache zu tun gehabt zu haben. Vielmehr sei es die Idee eines jungen Chefs vom Dienst gewesen, der sich in der ersten Dienstwoche befunden habe. Das habe allen Dienstanweisungen widersprochen, so Fellner. Man habe sich von dem Mitarbeiter daher "umgehend einvernehmlich getrennt". Tatsächlich sucht die Mediengruppe Österreich gerade einen neuen CvD für seinen News-Sender.

Bei einem Einzelfall handelte es sich bei dem Bilderklau allerdings nicht. Bereits vor einem Jahr bediente sich oe24.TV recht schamlos an ORF-Bildern zum Opernball, um selbst über das Event berichten zu können (DWDL.de berichtete). Der ORF verzichtete damals auf rechtliche Schritt - in diesem Jahr berichtete oe24.TV ebenfalls über den Wiener Opernball, die TV-Bilder des ORF filmte man dieses Mal aber nicht ab.

Teilen