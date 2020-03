Mitglied des WDR-Rundfunkrats mit Coronavirus infiziert

© WDR/Lena Heckl

Ein Mitglied des WDR-Rundfunkrats ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der WDR hat nun alle angeschrieben, die jüngst an der Rundfunkratssitzung teilgenommen haben. Auch der "WDR 5-Literaturmarathon" wurde gestrichen.



08.03.2020 - 09:36 Uhr von Alexander Krei 08.03.2020 - 09:36 Uhr

Das neuartige Coronavirus hat jetzt auch den WDR erreicht. Wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigte, wurde ein Mitglied des WDR-Rundfunkrats positiv auf Corona getestet. "Die Geschäftsstelle des WDR-Rundfunkrats hat nach Bekanntwerden des Falls alle angeschrieben, die an der vergangenen Rundfunkratssitzung teilgenommen haben. Darin sind in Absprache mit dem WDR-Betriebsarzt unterschiedliche Verhaltensregeln für die weiteren Anwesenden in der Rundfunkratssitzung je nach Kontaktintensität formuliert", hieß es.





Die letzte Sitzung des Rundfunkrats fand Ende Februar in Köln statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders sollen nun "fortlaufend im Intranet und per Mail über den aktuellen Stand" hingewiesen werden, so die Sprecherin weiter. Außerdem werde auf Hygienemaßnahmen, Prävention, Verhalten, Vorgehen im Verdachtsfall und im Außeneinsatz hingewiesen.

Unabhängig diesem Fall hat der WDR außerdem den "WDR 5-Literaturmarathon" im Rahmen der lit.Cologne abgesagt. Dieser war ursprünglich für das kommende Wochenende geplant. "Ausschlaggebend ist die extreme Dauer von 24 Stunden, der ständige Wechsel der Besucherinnen und Besucher, die nicht namentlich registriert werden, und die hohe Zahl der Mitwirkenden", sagte eine WDR-Sprecherin. "Zudem gibt es üblicherweise bei der traditionellen Veranstaltung die Möglichkeit, im Funkhaus auf dem Boden in räumlicher Enge zu übernachten – auch das war ein Grund.​"

Der WDR ist nicht der einzige Sender, der mit dem Coronavirus umgehen muss. Erst vor wenigen Tagen war bei ProSiebenSat.1 ein zweiter Coronavirus-Fall bekannt geworden (DWDL.de berichtete). Zahlreiche Mitarbeiter des Senders wurden ins Home Office geschickt. Den beiden betroffenen Personen gehe es jedoch gut, versicherte ProSiebenSat.1-Chef Max Conze gegenüber DWDL.de.

Teilen