Mediengruppe RTL zahlt in Medienboard-Fördertopf ein

Zum ersten Mal zahlt die Mediengruppe RTL Deutschland beim Medienboard Berlin-Brandenburg in den Fördertopf für die Entwicklung und Produktion serieller Formate ein. Im vergangenen Jahr konnte bereits RTLzwei als Senderpartner gewonnen werden.



10.03.2020 - 14:22 Uhr von Alexander Krei 10.03.2020 - 14:22 Uhr

Nach RTLzwei ist nun auch die Mediengruppe RTL Deutschland mit ihren Sendern RTL, Vox, Nitro, RTLplus, Vox Up und dem Streamingdienst TVNow Senderpartner der New-Media-Förderung des Medienboard Berlin-Brandenburg. Die Gruppe zahlt damit erstmals in den Fördertopf für die Entwicklung und Produktion serieller Formate ein, wie jetzt im Rahmen der Vernetzungsveranstaltung "16 Dates - Berlin Producers to Meet" verkündet wurde.

Henning Tewes, COO Programme Affairs & Multichannel der Mediengruppe RTL Deutschland: "Als broadcastender Streamer oder streamender Broadcaster wollen wir in beiden Disziplinen exzellent sein. Dafür brauchen wir die außergewöhnlichsten Geschichten und besten Kreativen, für die wir ganz selbstverständlich erste Anlaufstelle und Zuhause sein wollen – auch für den Nachwuchs und kleinere Produzenten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir nun zusammen mit dem Medienboard einen Rahmen gefunden haben, um uns frühzeitig mit jungen Serien-Produzent*innen aus der Region auszutauschen."



Medienboard-Geschäftsführer Helge Jürgens sprach von einem wichtigen Schritt, "um die Power für die Entwicklung kreativer, origineller und innovativer Serienformate am Standort Berlin-Brandenburg zu erhöhen". Und weiter: "Mit der Beteiligung eines Senders an der Förderung bieten wir Auswertern wiederum die Chance, direkter auf neue Formatideen zugreifen zu können, ein absoluter Win-Win."

