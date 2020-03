Verleihung des Grimme-Preises Ende März abgesagt

© Grimme-Institut

Die eigentlich für den 27. März in Marl geplante Verleihung des 56. Grimme-Preises kann wegen der Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus nicht stattfinden. Derzeit prüft man, ob eine Verschiebung möglich ist.



11.03.2020 - 17:45 Uhr von Uwe Mantel 11.03.2020 - 17:45 Uhr

Das Corona-Virus macht auch vor dem altehrwürdigen Grimme-Preis nicht halt: Wie das Grimme-Institut am Mittwoch bekannt gab, muss die eigentlich für den 27. März geplante Verleihung im Theater der Stadt Marl abgesagt werden. "Die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Grimme-Preisverleihung steht für uns an erster Stelle, außerdem wollen wir unseren Beitrag leisten, die fortschreitende Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen", so die Geschäftsführerin des Grimme Instituts Dr. Frauke Gerlach.

Die Absage erfolge "schweren Herzens", insbesondere, weil nun auch die Bühne für die Preisträgerinnen und Preisträger fehle. "Für sie tut es mir besonders leid", so Gerlach. Wer in diesem Jahr mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wird, war bereits im Vorfeld in der vergangenen Woche bekannt gegeben worden. Man prüfe nun, ob und wie eine Verschiebung der Preisverleihung möglich sei, oder ob es eine "alternative Form der Würdigung zu einem späteren Zeitpunkt" geben werde.

Mehr zum Thema Haltung ist alles: Grimme-Preis-Gewinner stehen fest

Teilen