Nach Länderspiel-Absage: ProSieben Maxx zieht Serien vor

Fans von "The Flash" und "Legends of Tomorrow" kommen bereits Ende des Monats in den Genuss der neuen Folgen. Weil das U20-Länderspiel zwischen Deutschland und Italien abgesagt wurde, zieht ProSieben Maxx die Ausstrahlung der Serien kurzerhand vor.



12.03.2020 - 17:53 Uhr von Alexander Krei 12.03.2020 - 17:53 Uhr

ProSieben Maxx wird den Start der neuen Staffel von "The Flash" und "Legends of Tomorrow" vorziehen. Beide Serien melden sich nun schon am 30. März zurück und damit eine Woche früher als zunächst geplant. Ursprünglich wollte der Sender an diesem Abend das U20-Spiel zwischen Deutschland und Italien übertragen - doch dazu wird es nun nicht kommen.

Der DFB hatte am Donnerstag erklärt, die deutschen Länderspiele aller Mannschaften der U15 bis U20 vor dem Hintergrund des Coronavirus abzusagen. "Nach enger und sorgfältiger Abstimmung mit Städten und Gesundheitsbehörden der jeweiligen Spielorte sowie mit den beteiligten Nationalverbänden werden die anstehenden Länderspiel-Lehrgänge von der U 15- bis zur U 20-Nationalmannschaft abgesagt", teilte der DFB mit.

Unklar ist noch, ob das A-Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg ausgetragen wird. Die Übertragungsrechte daran liegen bei RTL. Auch die großen Fußball-Wettbewerbe stehen aktuell auf der Kippe. "Die Diskussionen werden alle nationalen und europäischen Wettbewerbe, einschließlich der UEFA Euro 2020, umfassen", erklärte die UEFA. Die Entscheidung soll wohl nächste Woche getroffen werden.

