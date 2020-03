RTL und G+J schieben "Tag der Wahrheit" in den Herbst

© Gruner + Jahr / MG RTL D

Eigentlich sollte Ende April das neue Journalismus-Festival von Gruner + Jahr und der Mediengruppe RTL stattfinden. Wegen des Coronavirus muss nun aber auch der "Tag der Wahrheit" weichen. Der Nannen-Preis ist ebenfalls betroffen.



13.03.2020 - 14:06 Uhr von Alexander Krei 13.03.2020 - 14:06 Uhr

Nach dem International Streaming Summit muss die Mediengruppe RTL Deutschland ihre nächste Veranstaltung verschieben. Der eigentlich für Ende April geplante "Tag der Wahrheit", den die Mediengruppe zusammen mit Gruner + Jahr in Hamburg ausrichten wollte, soll stattdessen am 12. September nachgeholt werden.

"Es tut uns leid, aber verantwortliches Handeln lässt, ganz abgesehen von den behördlichen Anordnungen, keine andere Entscheidung zu. Wir freuen uns auf ein großes und dann hoffentlich auch wieder unbeschwerteres Festival am Ende des Sommers", sagt Frank Thomsen, Kommunikationschef von Gruner + Jahr und Publisher des "Stern", mit Blick auf die derzeitige Corona-Lage in Deutschland.

Die Tickets für das neue Festival des Journalismus sollen ihre Gültigkeit behalten und auch an der grundsätzlichen Programmgestaltung werde sich nichts ändern. Ehrengast Salman Rushdie habe seine Teilnahme für den September-Termin bereits zugesagt. Zu den Gästen zählen außerdem weiterhin unter anderem Richard David Precht, Sigmar Gabriel, Antonia Rados und Günter Wallraff.

Auch der Nannen Preis, zu dem ebenfalls für den 25. April eingeladen wurde, soll nun nicht im gewohnten Rahmen verliehen werden. Der Wettbewerb wird wie geplant bis Ende April abgeschlossen sein. In welcher Weise die Auszeichnungen übergeben werden, will Gruner + Jahr in den kommenden Tagen entscheiden.



Teilen