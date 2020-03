Sky/HBO-Mystery-Serie "The Third Day" ab Mai verfügbar

© Sky

Nachdem Jude Law bereits in der HBO/Sky-Serie "The Young Pope" die Hauptrolle besetzte, wird er auch in der nächsten Koproduktion "The Third Day" zu sehen sein. Sky zeigt ab Mai die Originalfassung des ersten Teils.



13.03.2020 - 16:25 Uhr von Kevin Hennings 13.03.2020 - 16:25 Uhr

Als Papst Pius XIII. hat Hollywooddarsteller Jude Law bereits in der HBO/Sky-Serie "The Young Pope" brilliert. Nun schlüpft er mit "The Third Day" erneut in die Hauptrolle einer Serie, die von beiden Produktionshäusern auf die Beine gestellt wurde. Starten wird die sechsteilige Mystery-Serie hierzulande am Dienstag, dem 12. Mai auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q. Dort sind die ersten Folgen zunächst im Original zu sehen. Voraussichtlich im Sommer dann auch wahlweise auf Deutsch auf Sky Atlantic HD. Auf HBO startet die Serie einen Tag vorher.





"The Third Day" spielt auf einer rätselhaften Insel vor der Küste Großbritanniens und wird in zwei Hälften erzählt. Die erste Hälfte hört auf den Titel "Sommer" und stellt Sam (Jude Law) in den Fokus, der die Bekanntschaft mit seltsamen Inselbewohnern und deren noch seltsameren Ritualen machen muss. Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen dabei und rufen in Sam vergangene Traumata zurück. Schließlich gerät er in Konflikt mit den Inselbewohnern.

Im zweiten Teil namens "Winter" kommt Helen (Naomie Harris) auf die Insel. Die willensstarke Außenseiterin sucht auf der Insel nach Antworten und löst damit einen schweren Kampf unter den Einheimischen aus, der das Schicksal und die Existenz der Bewohner bedroht.

Inszeniert wurde die erste Produktion der paneuropäischen Sky Studios von Regisseur Marc Munden ("Ende einer Legende"), dem Adrian Sturges ("Unsichtbare Besucher") als Produzent zur Seite stand. Kit de Waal und Dean O'Loughlin schrieben die Drehbücher. Neben Jude Law und Naomie Harris sind Katherine Waterston ("Fantastic Beasts"), Emily Watson ("Chernobyl") und Paddy Considine ("The Outsider") zu sehen. Es wurde bereits angekündigt, dass die Investitionen in den kommenden Jahren unter dem Dach von Sky Studios verdoppelt werden sollen.

