Coronavirus: ANGA COM fällt 2020 komplett aus

Die Fachmesse ANGA COM wird in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden, die Veranstalter haben die Messe abgesagt. Ein Nachholtermin ist nicht geplant, die nächste ANGA COM findet damit erst 2021 statt.



16.03.2020 - 15:15 Uhr von Timo Niemeier 16.03.2020 - 15:15 Uhr

Dem Coronavirus sind in den vergangenen Wochen schon so einige Veranstaltungen zum Opfer gefallen. Disney hat das europäische Launch-Event für seinen Streamingdienst Disney+ abgesagt, der Streaming Summit der Mediengruppe RTL ist verschoben worden und auch die MIPTV in Cannes findet 2020 nicht statt. Nun ist die nächste Veranstaltung abgesagt worden: Die Kongressmesse ANGA COM findet 2020 nicht statt, das haben die Veranstalter nun bestätigt.

Ursprünglich sollte die Fachmesse für Fernsehen, Breitband und Online zwischen dem 12. und 14. Mai in Köln über die Bühne gehen, das Coronavirus macht dieser Planung nun allerdings einen Strich durch die Rechnung. Als Grund für die Absage nennen die Veranstalter die "Vorgaben der Gesundheitsbehörden für Großveranstaltungen". Einen Nachholtermin wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Dafür haben die Veranstalter nun bereits den Termin für die ANGA COM 2021 kommuniziert: Im nächsten Jahr soll die Messe zwischen dem 8. und 10. Juni stattfinden.

Peter Charissé, Geschäftsführer der ANGA COM, spricht nicht von einer Absage, sondern von einer "Verlegung" - einer Verlegung eben ins nächste Jahr, wo die Veranstaltung ohnehin stattgefunden hätte. De facto ist es also eine Absage. Er sagt: "Die Verlegung ist durch die Pandemie und entsprechende Vorgaben der Gesundheitsbehörden leider unausweichlich geworden. Wir freuen uns über das Verständnis, das wir von vielen Ausstellern dafür empfangen haben. Das neue, sichere Datum und die jetzt noch bestehende Vorlaufzeit wurden sehr positiv aufgenommen. Die ANGA COM ist für uns nicht nur eine Messe und ein Geschäft, sondern eine Herzensangelegenheit, für die wir brennen. Wir setzen das aber auch ins Verhältnis zu den Entwicklungen, die sich bei unseren Freunden in Italien und weltweit abspielen. Deshalb wünschen wir uns vor allem, dass die Weltgemeinschaft an einem Strang zieht, um die Pandemie schnellstmöglich in den Griff zu bekommen."

Bereits erworbene Tickets für die diesjährige ANGA COM behalten ihre Gültigkeit, können also auch 2021 genutzt werden. Bereits angemeldete Kongressteilnehmer und Messebesucher haben aber auch die Möglichkeit, die Tickets kostenfrei zu stornieren.

