MDR plant wegen Corona drei zusätzliche Liveshows

Schlager gegen Corona: Unter dem Titel "Du bist nicht allein" plant der MDR zwei Liveshows im März. Eine weitere Liveshow entsteht in Zusammenarbeit mit MDR Jump. Grundsätzlich setzt der MDR in der Corona-Krise auf das Motto "Miteinander stark".



16.03.2020 - 17:08 Uhr von Timo Niemeier 16.03.2020 - 17:08 Uhr

Der MDR will seine Zuschauer unterhalten und hat für den 20. und 27. März jeweils für 20:15 Uhr die Liveshow "Du bist nicht allein" angekündigt. Uta Bresan und Axel Bulthaupt moderieren die Sendung, die sich an alle richtet, die ihr Zuhause nicht verlassen dürfen und daher auch keine Freunde oder Verwandte sehen. In der Show setzt man auch auf Schlager-Unterhaltung: Über meine-schlagerwelt.de können die Zuschauer ab sofort Musikwünsche einsenden.

Einige der Wünsche werden dann in der 90-minütigen Show erfüllt. Und auch während der Sendung sollen die Zuschauer die Möglichkeit erhalten, die Moderatoren anzurufen oder über soziale Medien mit ihnen ins Gespräch zu kommen. "Dabei soll es nicht nur um Musik, sondern auch über Alltägliches, Wünsche oder Tipps gehen, wie sie die außergewöhnliche Situation meistern", heißt es vom Sender.

Darüber hinaus hat der MDR für den 11. April um 20:15 Uhr die Liveshow "Miteinander stark! Die Wohnzimmershow für Mitteldeutschland" angekündigt. Diese entsteht zusammen mit MDR Jump und wird auch dort zu hören sein. Moderiert wird dieses Format von den beiden MDR-Jump-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde. Sie melden sich aus dem Studio 3 der Leipziger Media City, das in ein Wohnzimmer umgebaut wird. Als Gäste angekündigt wurden bereits Max Giesinger, Ben Zucker, Adel Tawil und Patricia Kelly. Ursprünglich war für den 11. April die Live-Sendung "Das große MDR-Osterfeuer 2020" geplant gewesen.

Grundsätzlich hat sich der MDR in der Corona-Krise das Motto "Miteinander stark" auf die Brust geschrieben. "Unter 'Miteinander stark' bündeln wir alle programmlichen Aktivitäten, um damit unser Engagement für das Miteinander und den Zusammenhalt in dieser Krisensituation wahrnehmbar zu machen. Insofern ist unser publizistischer Leitgedanke 2020 'Miteinander leben', der auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft steht, gerade aktueller denn je", sagt MDR-Intendantin Karola Wille. Eingerichtet hat man dafür eine eigene Webseite, die sämtliche Corona-Schwerpunkte übersichtlich zeigen soll. Die Seite ist aktuell aber noch nicht erreichbar.

