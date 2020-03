Auch die dpa schickt ihre Mitarbeiter ins Home Office

© dpa

Bereits seit Tagen arbeiten die meisten dpa-Mitarbeiter wegen des Coronavirus aus dem Home Office. Ab Mittwoch ist auch die Zentralredaktion in Berlin betroffen. Dort wird ein Notfallplan umgesetzt, weil ein Mitarbeiter Kontakt zu einer mit Covid-19 erkrankten Person hatte.



Das Coronavirus macht auch vor der Nachrichtenagentur dpa nicht Halt. Wie ein Unternehmenssprecher gegenüber DWDL.de bestätigt hat, befinden sich ein Großteil der Mitarbeiter an den Standorten Hamburg, Frankfurt und München bereits seit Ende der vergangenen Woche im Home Office. Auch in Berlin ist dieser Schritt zu Wochenbeginn sukzessive umgesetzt worden, dort greift nun aber auch zusätzlich ein Notfallplan.

Weil ein Mitarbeiter Kontakt mit zu einer mit Covid-19 erkrankten Person hatte, bleibt der Standort in der Hauptstadt ab Mittwoch geschlossen. Alle Mitarbeiter arbeiten dann aus dem mobilen Büro. Wie ein Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt, wird lediglich ein systemerhaltendes Team vor Ort verbleiben, alle anderen Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus. Die Maßnahme in Berlin gilt auch für alle Tochterunternehmen der dpa an diesem Standort. Die komplette Umstellung auf mobiles Arbeiten gilt vorerst bis ein Testergebnis des Mitarbeiters vorliegt. Gegenüber DWDL.de sagt der Unternehmenssprecher, dass der Dienst fast komplett normal weiter laufe. Die Kunden der dpa werden also wohl nichts von den Umstellungen mitbekommen. Man sei handlungsfähig.

