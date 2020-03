Sat.1 mit Corona-Zusatzstunde beim "Frühstücksfernsehen"

© DWDL / Sat.1

Sat.1 verlängert bis auf weiteres sein erfolgreiches "Frühstücksfernsehen" am Morgen um eine zusätzliche Stunde, in der es allein um die Corona-Krise gehen soll. ntv zeigt unterdessen am Donnerstag eine Zusatzausgabe von "Klamroths Konter"



18.03.2020 - 14:26 Uhr von Uwe Mantel 18.03.2020 - 14:26 Uhr

Das "Frühstücksfernsehen" von Sat.1 ist auch in diesen Tagen äußerst gefragt - am Dienstag lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 16,4 Prozent, über eine halbe Million Zuschauer sahen im Schnitt zu. Ab der kommenden Woche führt Sat.1 nun direkt im Anschluss an die reguläre Sendung um 10 Uhr den einstündigen Zusatz "Sat.1 Frühstücksfernsehen Spezial - Gemeinsam gegen die Krise" ein. Moderatorin Simone Panteleit soll die Zuschauer darin über das aktuelle Geschehen in Sachen Corona auf dem Laufenden halten.

Nicht zuletzt dürfte die Entscheidung auch eine Reaktion darauf sein, dass eine Vielzahl von Menschen nun auch vormittags zu Hause ist. Sat.1-Chef Kaspar Pflüger: "Der Erfolg unseres 'Frühstücksfernsehens' auch in diesen Krisenzeiten zeigt, dass die Sendung jetzt umso mehr ein wichtiger Wegweiser und Ratgeber für unsere Zuschauer ist. Mit dem 'Sat.1 Frühstücksfernsehen Spezial' wollen wir die Bürger eine weitere Stunde mit aktuellen Informationen versorgen und in ihrem veränderten Alltag begleiten." Der zu Beginn der Woche gestartete Medizin-Talk "Die Dr. Wimmer Show" verschiebt sich dadurch auf 11 Uhr.

Unterdessen ändert ntv am kommenden Donnerstagabend sein Programm und zeigt um 20:15 Uhr eine Zusatz-Ausgabe seines Talks "Klamroths Konter". Neben Emanuel Wyler, Virologe am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin Berlin, wird darin der Rechtsanwalt Professor Niko Härting zu Gast sein, der kostenlose Erstberatungen für Betriebe und Freelancer in der Corona-Krise anbietet. Wiederholungen der Sendung laufen um 23:30 Uhr und am Freitag um 17:10 Uhr, zudem steht sie jederzeit bei TV Now bereit.

