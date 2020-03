MIPTV zeigt Screenings, Showcases und Fresh TV online

© MIPTV

Die Fernsehmesse MIPTV in Cannes ist in diesem Jahr bekanntlich wegen des Coronavirus abgesagt. Ersatzweise startet der Veranstalter Reed Midem nun einen Online-Service und zeigt dort Einkäufern zahlreiche Inhalte auf Abruf.



18.03.2020 - 17:18 Uhr von Uwe Mantel 18.03.2020 - 17:18 Uhr

Nachdem die Frühjahrs-Version der Fernsehmesse MIP in Cannes angesichts des Kampfes gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus abgesagt werden musste, hat sich die Reed Midem nun einen Weg überlegt, wie man die Einkäufer aus aller Welt trotzdem mit einigen der für die Messe geplanten Inhalte versorgen kann. Zu diesem Zweck wird man am 30. März - also dem eigentlich geplanten Start-Tag der MIPTV - den neuen Service "MIPTV Online+" an den Start bringen, der für registrierte Kunden von MIPTV, MIPDoc und MIPFormats kostenfrei zugänglich sein wird.

Darüber sollen Einkäufer etwa Zugang zu den Programmen, die eigentlich für den MIPTV Drama Buyers' Summit und die MIPDoc Screenings Library vorgesehen waren, erhalten. Auch die In Development, MIPDoc und MIPFormats-Projekt Pitches soll es zum Online-Abruf geben, dazu die Market Intelligence Conference Sessions der MIPTV, Showcases aus den Bereichen Factual und Kids und die traditionelle Fresh TV-Präsentation von The Wit über neue Formate aus aller Welt.

"Unsere Kunden können nicht zur MIPTV in Cannes kommen, also bringen wir die MIPTV zu ihnen. Ab dem 30. März können Delegierte aus 94 Ländern online miteinander interagieren und das ursprünglich geplante MIP-Programm bequem von ihrem Büro oder von zu Hause aus erleben. Nichts ersetzt persönliche Treffen, aber die Inhalte von MIPTV Online+, die Vernetzung und der Zugang zur internationalen Unterhaltungsbranche sind völlig einzigartig", sagt Lucy Smith, Television Division Deputy Director bei Reed Midem.

Teilen