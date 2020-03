Serienadaption des Comics "Vagrant Queen" ab Mai bei Syfy

© Syfy

Knappe zwei Monate nach der Weltpremiere wird die Weltraum-Serie "Vagrant Queen" hierzulande bei Syfy zu sehen. Ende Mai geht es mit der zehnteiligen Auftaktstaffel los, die ursprünglich auf einer Comicvorlage basiert.



19.03.2020 - 13:46 Uhr von Kevin Hennings 19.03.2020 - 13:46 Uhr

Ab Donnerstag, dem 28. Mai geht die "Vagrant Queen" bei Syfy auf Weltraumfahrt. Die zehnteilige Serienadaption des gleichnamigen Comics wird im wöchentlichen Rhythmus um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die Weltpremiere wird knapp zwei Monate vorher, am 27. März beim US-amerikanischen Schwestersender von Syfy gefeiert.

Die von Showrunnerin Jem Garrard verantwortete Abenteuer-Serie dreht sich um die Erlebnisse von Königin Elida (Adriyan Rae, "Leicht wie eine Feder"), die als Ausgestoßene die finstersten Ecken des Universums erkundet. Dabei ist sie ständig auf der Flucht vor der Regierung, die ihre Blutlinie auslöschen möchte.

Als sie über ihren Freund Isaac (Tim Rozon, "Wynonna Earp") erfährt, dass ihre Mutter noch leben soll, macht sie sich ins Herz ihres ehemaligen Königreichs auf, um sich dem gefährlichen Commander Lazaro (Paul du Toit, "Maze Runner") zu stellen, den sie bereits in ihrer Kindheit kennengelernt hat. Elida geht es aber tatsächlich lediglich darum, ihre Mutter zu retten, der Thron ist ihr egal. Die Comicvorlage stammt von Autorin Magdalene Visaggio und Zeichner Jason Smith.

Mika Collins ("Deep Space") und Mariko Tamaki ("Marvel: Earth's mightiest Show") sind die Autorinnen der Adaption, Regie führen Garrard ("Android Employed") und Danishka Esterhazy ("Level 16"), Executive Producer sind Lance Samuels ("The Bookg of Negroes"), Daniel Iron ("An ihrer Seite"), F. J. DeSanto ("Mean Girls") und Damian Wassel ("Failsafe"). Produziert wurde von Blue Ice Pictures Productions in Kapstadt, Südafrika. Dort hat Syfy bereits den Dreh seiner postapokalyptischen Serie "Dominion" stattfinden lassen.

