ZDF sagt Nebel-Show ab und unterbricht "Traumschiff"-Dreh

Die für Ende April geplante nächste Ausgabe von "Willkommen bei Carmen Nebel" wird angesichts der derzeitigen Beschränkungen durch die Corona-Krise abgesagt. Der "Traumschiff"-Dreh wird einstweilen unterbrochen.



20.03.2020 - 16:01 Uhr von Uwe Mantel 20.03.2020 - 16:01 Uhr

Der Auftakt zur "Abschiedstour" von Carmen Nebel, deren Show "Willkommen bei Carmen Nebel" in diesem Jahr auslaufen soll, kann Corona-bedingt erstmal nicht stattfinden: Die für den 25. April geplante Ausgabe der Sendung wurde nun aufgrund der aktuellen Beschränkungen in der Corona-Krise abgesagt, wie das ZDF am Freitag bekanntgab.

Auswirkungen hat die Corona-Lage auch auf das "Traumschiff". Zwar sei das Infektionsrisiko an Bord der MS Amadea, auf der das "Traumschiff" gedreht wird, "momentan gering", man habe sich aber entschieden, den Drehplan anzupassen. Die Schiffs-Szenen für die Seychellen-Folge sollen nun zu einem nicht näher definierten späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die Dreharbeiten für die Kapstadt-Folge sind bereits abgeschlossen. Derzeit befinden sich Schauspieler und Crewmitglieder noch an Bord der MS Amadea auf der Rückfahrt nach Bremerhaven.

