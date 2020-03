Berufsverbände fordern Corona-Hilfen für Filmschaffende

Auf die Freien in der Mediengewerkschaft VRFF und sechs Kooperationsverbände haben die Regierungen in Bund und Ländern in einem offenen Brandbrief um Hilfe für Hunderttausende Kulturschaffende gebeten. "Das kulturelle Leben in Deutschland wird überwiegend von Solo- Selbständigen oder tageweise und projektweise Beschäftigten getragen. Diese stürzen in der aktuellen Corona-Krise mehrheitlich in eine ökonomische Katastrophe", heißt es in der Erklärung.

Viele Kulturschaffende stünden nun vor dem Nichts. Die deutsche Kulturwirtschaft werde "einen personellen Aderlass erfahren, der dazu führen wird, dass dieser Bereich austrocknet", mahnte die Gewerkschaft und warne zugleich vor einem "nicht rückholbaren Schaden für die Film- und Fernsehbranche und die gesamte Kunst- und Kulturszene in Deutschland". Kreditprogramme seien keine Option, da sie solche Kredite nicht zurückzahlen könnten. "Die Kulturschaffenden brauchen nun schnelle finanzielle Hilfen der Politik", so die Forderung.