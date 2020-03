Dreharbeiten zu Soaps von RTL und RTLzwei unterbrochen

© RTL/RTLzwei

Das Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf die Produktion der täglichen Serien von RTL und RTLzwei. Sowohl UFA Serial Drama als auch Filmpool haben die Dreharbeiten zu "GZSZ", "Berlin - Tag & Nacht" & Co. inzwischen vorübergehend eingestellt.



21.03.2020 - 17:42 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2020 - 17:42 Uhr

Nachdem bereits etliche Produktionsfirmen die Dreharbeiten an Serien und Filmen wegen des Coronavirus unterbrochen haben, trifft es nun auch die täglichen Soaps von RTL und RTLzwei. Wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigt hat, ruhen derzeit die Dreharbeiten zu den Serien "Gute Zeiten Schlechte Zeiten", "Alles was zählt" und "Unter Uns". Auch das Boulevardportal RTL.de berichtet über den unfreiwilligen Drehstopp.

UFA Serial Drama will nun "Maßnahmen zur Risikominimierung" ergreifen. Von Sender und Produktionsfirma heißt es, die Zeit soll hauptsächlich dazu genutzt werden, "um gemeinsam mit Autoren und dem Team die Workflows sowie die Drehbücher an die neuen Bedingungen anzupassen". Wie viele Folgen der jeweiligen Serien RTL fertig vorliegen, ist unklar. Tägliche Serien werden mit einigen Wochen Vorlauf produziert, RTL spricht gegenüber DWDL.de von acht bis zehn Wochen. Noch ist die Ausstrahlung neuer Folgen also sichergestellt. Dauert der Drehstopp länger, könnten RTL in einiger Zeit aber die neuen Episoden ausgehen. ITV hat deshalb in Großbritannien schon die Dosis seiner täglichen Serien reduziert (DWDL.de berichtete).

Keine Auswirkungen haben soll die unfreiwillige Drehpause bei den RTL-Serien unterdessen auf das "GZSZ"-Jubiläum. Am 29. April feiert der Sender das mit einer Folge in Spielfilmlänge, danach wird man noch eine Doku zeigen. Zumindest bis dahin liegen dem Sender also neue Folgen vor.

Die Corona-Krise trifft aber nicht nur die RTL-Soaps von UFA Serial Drama. Auch bei den beiden RTLzwei-Serien "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" geht in diesen Tagen gar nichts mehr, das bestätigen Filmpool-Geschäftsführer Vittorio Valente und Felix Wesseler, Director of Operations, gegenüber DWDL.de. Bereits in der vergangenen Woche hat Filmpool die Produktion sämtlicher Formate, mit Ausnahme der Talkshow "Marco Schreyl" vorübergehend eingestellt - also auch bei den zwei Soaps. Man schaue derzeit, wie man die Sicherheitsmaßnahmen, etwa den empfohlenen Sicherheitsabstand zwischen mehreren Personen, einhalten könne.

Bei den RTLzwei-Formaten gibt es aber noch ein anderes Problem. "Grundsätzlich drehen wir ja bei allen Formaten sehr viel on location", sagt Felix Wesseler. "Und diese Außenmotive, wie etwa Clubs, sind schlicht alle geschlossen." Wie das Team zum Beispiel kontaktlos in den WGs drehen könne, prüfe und erarbeite man gerade.

Schon vor wenigen Tagen hatte die ARD angekündigt, die Dreharbeiten zu den täglichen Serien "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" pausieren zu lassen. Man wollte Mitarbeiter und Darsteller vor dem Coronavirus schützen, hieß es (DWDL.de berichtete).

Teilen