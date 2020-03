Corona: NDR will Künstlern im Norden eine Bühne bieten

© NDR

Die Kulturredaktionen des NDR haben sich zusammengetan und ein Angebot geschaffen, auf dem Künstlerinnen und Künstler aus dem Norden ihre Kunst präsentieren können. Einige Werke sollen auch im Radioprogramm gesendet werden.



22.03.2020 - 10:28 Uhr von Alexander Krei 22.03.2020 - 10:28 Uhr

Immer mehr öffentlich-rechtliche Sender starten in diese Tagen spezielle Angebote, um Kulturschaffenden unter die Arme zu greifen. Jetzt haben auch die NDR-Kulturredaktionen aus Fernsehen, Hörfunk und Online eine gemeinsame Aktion ins Leben gerufen. Diese hört auf den Namen "Kultur trotz Corona - Die NDR-Bühne" und will Künstlerinnen und Künstler aus dem Norden einladen, auch in Corona-Zeiten ihre Kunst zu präsentieren.





Musiker, Autoren, Schauspieler, Kabarettisten oder Poetry-Slammer sind dazu eingeladen, sich selbst zu filmen. Ihre Videos werden dann für alle Nutzerinnen und Nutzer auf www.NDR.de/kulturtrotzcorona sowie auf Social-Media-Kanälen des NDR zu sehen sein. Zudem haben die NDR-Radioprogramme angekündigt, einige der Werke zu senden.

Erste Videos stehen bereits auf der Plattform. Zu sehen ist etwa, wie Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters, auf seiner Bratsche spielt. Sängerin Anna Depenbusch steuert eines ihrer Lieder auf der Ukulele bei. Giuseppe Barile, Korrepetitor am Staatstheater Oldenburg, hat außerdem mit einem befreundeten Klarinettisten aus Belgien ein Split-Screen-Video aufgenommen, in dem sie parallel "Romeo und Julia" von Nino Rota spielen.

