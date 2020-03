RTL-Gruppe streamt Sender bei TVNow nun kostenfrei

© TVNow

Bislang blieben die Livestreams der Sender der Mediengruppe RTL Deutschland zahlenden Kunden von TVNow vorbehalten. Nun macht man den Großteil kostenfrei verfügbar und begründet das mit dem "gesteigertem Informationsbedarf"



25.03.2020 - 08:15 Uhr von Uwe Mantel 25.03.2020 - 08:15 Uhr

Während der Konkurrent ProSiebenSat.1 bei Joyn nicht nur die eigenen Sender als kostenfreien Livestream anbietet, sondern auch Dutzende andere, ging die Mediengruppe RTL Deutschland hier bislang einen anderen Weg. Beim hauseigenen Streaming-Angebot TVNow lassen sich die meisten Sendungen zwar nach der Ausstrahlung mehrere Tage im Catch-Up-Angebot kostenfrei abrufen, die Livestreams blieben bislang aber zahlenden Kunden vorbehalten. Das ändert sich nun vorübergehend.

Ab sofort lassen sich die Livestreams der Sender RTL, ntv, Vox, RTLzwei, Nitro, RTLplus, Vox Up, Super RTL, Toggo Plus und Now! auch kostenfrei bei TV Now über die Desktop-Webseite und das mobile Web-Angebot nutzen. Nötig ist lediglich eine kostenlose Registrierung. Ausgenommen sind lediglich die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion, RTL Living und Geo. Die Sonderaktion werde spätestens Ende Juni enden und wird mit dem gesteigerten Informationsbedürfnis im Zuge der Corona-Krise begründet. Informations-Inhalte sind derzeit auch bei TVNow demnach stark gefragt: Die Abrufe von "RTL aktuell" haben sich im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt, bei ntv liegt der Zuwachs gar bei 71 Prozent.

